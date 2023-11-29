Yeni Plex Özelliği Öfkeyi Artırıyor ve Gizlilik Kaygılarını Artırıyor

Popüler bir yayın hizmeti olan Plex, yakın zamanda bazı kullanıcıları çileden çıkaran yeni bir özelliği nedeniyle ateş altında kaldı. Birlikte Keşfet adı verilen özellik, kullanıcıların izleme etkinliklerini arkadaşlarıyla paylaşmalarına olanak tanıyor. Ancak öfkeye yol açan şey, bu işlevin varsayılan olarak etkin olması ve arkadaşlara haftalık bir e-posta göndererek kullanıcının sunucularında ne izlediğini açıklamasıydı.

Bu yeni özelliği çevreleyen tartışmalar gizlilik kaygıları etrafında yoğunlaşıyor. Birçok kullanıcı, kendi kendine barındırılan bir platform olan Plex'in, Netflix gibi diğer yayın hizmetlerine kıyasla gizliliğe daha saygılı olacağına inanıyordu. Sonuç olarak, bu varsayılan ayar bazı kullanıcılar için güven ve gizliliğin ihlali gibi geldi.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu konuyla ilgili tartışma, pornografi ve Plex'in bu bilgiyi ifşa etmesi gerekip gerekmediği konusundaki tartışmaları içerecek şekilde arttı. Bazı kullanıcılar, belirli türdeki TV şovları gibi yetişkinlere yönelik içerikten daha utanç verici şeylerin izlenebileceğini belirtti.

Plex, The Register'ın sorularına yanıt vermezken, tartışmayı destek forumunda ve Twitter'da ele aldı. Yazılım geliştiricisi, bu işlevin isteğe bağlı olduğunu ve kullanıcıların bunu açıkça etkinleştirmesi gerektiğini iddia etti. Ancak bu açıklama, özelliğin varsayılan olarak etkinleştirilmesinin, onu bir katılma özelliğinden çok bir vazgeçme özelliği haline getirdiğini savunan kullanıcıların endişelerini tatmin etmedi.

Özelliğin ayarlarıyla ilgili kafa karışıklığı bazı kullanıcıları şaşkına çevirdi. Hatta bazıları, bu bilgilerin paylaşıldığının farkında olmadan başkalarının izleme alışkanlıklarını açıklayan e-postalar aldıklarını bile bildirdi. Bu tür yanlış anlamaları önlemek için Plex'in kullanıcı arayüzünün özellik ve varsayılan ayarları hakkında daha net olabileceği görülüyor.

Genel olarak bu olay, dijital hizmetlerde gizliliğin önemini hatırlatıyor. Şirketlerin kullanıcı rızasını önceliklendirmesi ve kullanıcı verilerinin nasıl toplanıp paylaşıldığını açıkça belirtmesi gerektiğinin altını çiziyor. Müşteri memnuniyetini ve platforma olan güveni korumak için gizlilik endişeleri ciddiye alınmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Plex'teki Birlikte Keşfet özelliği varsayılan olarak etkin mi?

Evet, Birlikte Keşfet özelliği varsayılan olarak etkindir; bu, kullanıcıların görüntüleme etkinliklerinin, iptal etmedikçe arkadaşlarıyla paylaşılacağı anlamına gelir.

Kullanıcılar Birlikte Keşfet özelliğini devre dışı bırakabilir mi?

Evet, kullanıcılar Plex uygulamasında ayarlarını yaparak Birlikte Keşfet özelliğini devre dışı bırakabilir. Kullanıcılar, izleme alışkanlıklarının arkadaşlarıyla paylaşılmasını kapatma seçeneğine sahiptir.

Plex, kullanıcının öfkesine ve gizlilik endişelerine yanıt verdi mi?

Plex, Discover Together özelliğiyle ilgili kullanıcı öfkesine ve gizlilik endişelerine doğrudan yanıt vermedi. Ancak şirket, destek forumunda ve Twitter'da bu özelliğin isteğe bağlı olduğunu ve kullanıcıların aktif olarak etkinleştirmesini gerektirdiğini belirterek tartışmayı kabul etti.

Kullanıcılar Plex'teki e-posta tercihlerini nasıl değiştirebilir?

Kullanıcılar, görüntüleme alışkanlıklarının haftalık incelemesi de dahil olmak üzere e-posta tercihlerini değiştirmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilir: [bağlantı] (kaynak: Plex destek forumu).