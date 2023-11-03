Sony Interactive Entertainment, iSize'ı Satın Alarak Video Akışında Yapay Zeka İnovasyonunu Artırıyor

Sony Interactive Entertainment (SIE), video dağıtımı için derin öğrenme konusunda uzmanlaşmış İngiltere merkezli bir yapay zeka şirketi olan iSize'ı satın aldığını duyurdu. Bu stratejik hamle, SIE'nin video oyun endüstrisindeki teknolojiyi ilerletme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Video oyunu akışı için veri gereksinimlerini azaltan ve yapay zeka yoluyla içerik akışının görsel kalitesini artıran iSize teknolojisi, SIE'nin oyunun geleceğine yönelik vizyonuyla mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor.

SIE Gelecek Teknoloji Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ueli Gallizzi, satın alma konusundaki heyecanını dile getirerek şöyle konuştu: "Bu satın alma, SIE'ye makine öğreniminin video işlemeye uygulanması konusunda önemli bir uzmanlık kazandıracak ve bu, çeşitli Ar-Ge çalışmalarımızın yanı sıra video ve yayın hizmetlerimize de fayda sağlayacak." .”

2016 yılında kurulan ve merkezi Londra'da bulunan iSize, canlı fotogerçekçi üretken 2D/3D avatar teknolojisiyle öne çıkıyor. Bu benzersiz teklif, şirketlerin video akışı içeriğinde devrim yaratarak sürükleyici görsel deneyimler oluşturmasına olanak tanır. iSize, makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmalarından yararlanarak video işlemeyi optimize ederek daha düşük bit hızlarında daha yüksek kaliteli video sağlayan yazılım çözümleri geliştirdi.

Sony Interactive Entertainment'ın bulut oyunlarına yönelik uzun vadeli planları yakın zamanda bu alanda "agresif planlar" sözü veren CEO Jim Ryan tarafından vurgulandı. iSize'ın satın alınmasıyla SIE artık iSize'ın bulut tabanlı oyun alanındaki uzmanlığından yararlanarak bu büyüyen alanla ilgili teknik zorlukların üstesinden gelebilir.

Bulut tabanlı oyunların teknik karmaşıklıklarını kabul eden Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, şirketin bu zorlukların üstesinden gelme kararlılığını vurguladı ve bunları "zorlu" ama değerli bir çaba olarak tanımladı.

SSS:

S: iSize nedir?

C: iSize, video dağıtımı için derin öğrenme konusunda uzmanlaşmış, İngiltere merkezli bir yapay zeka şirketidir. AI algoritmalarının kullanımıyla video akışı için veri gereksinimlerini azaltan ve görsel kaliteyi artıran yenilikçi çözümler sunar.

S: Sony Interactive Entertainment, iSize'ı satın almaktan nasıl faydalanacak?

C: SIE, video işlemeye uygulanan makine öğrenimi konusunda önemli bir uzmanlık kazanacak ve bu, araştırma ve geliştirme çabalarına katkıda bulunmanın yanı sıra video ve akış hizmetlerini de geliştirecek.

S: Sony'nin bulut oyunlarına yönelik planları neler?

C: Sony Interactive Entertainment, bulut oyunlarında agresif gelişmeler yapma niyetini ifade etti. SIE, iSize'ın satın alınmasıyla bu alandaki teknik zorlukların üstesinden gelmeyi ve pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.