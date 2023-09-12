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10,000 Adım Hedefini Yeniden Düşünmek: Adım Sayısı ve Sağlık Konusunda Yeni Araştırma

ByMafo Brescia

Eylül 12, 2023
10,000 Adım Hedefini Yeniden Düşünmek: Adım Sayısı ve Sağlık Konusunda Yeni Araştırma

Bir yıl önce, The Washington Post'taki Well+Being masası, ideal sağlık için bilime dayalı tavsiyeler sunma misyonuna başladı. Bedeni, zihni ve ilişkileri beslemeye odaklanan masa, okuyucuları sağlıkları hakkında bilinçli seçimler yapma konusunda güçlendirmeyi amaçladı. Bu dönüm noktasını kutlamak amacıyla, her gün iyi yaşamak için en iyi tavsiyelerden bir seçki hazırlandı.

Böyle bir tavsiye, günde 10,000 adımın fiziksel aktivite için altın standart olduğu fikrine meydan okuyor. "Your Move"un yazarı Gretchen Reynolds, bu sayının sihirli bir yanı olmadığını öne sürüyor. Yeni araştırmalar, 60 yaşın altındaki bireyler için en büyük faydanın, 8,000 ile 10,000 arasında değişen günlük adım sayılarıyla elde edilebileceğini gösteriyor. 60 yaşın üzerindeki kişiler için eşik biraz daha düşüktü ve ölüm riskinin azaltılması için en uygun nokta 6,000 ila 8,000 adım arasına düşüyordu.

Bu açıklamanın ışığında Well+Being, adım sayaçları için yedi ipucu sunuyor. Bu ipuçları, bireylerin adımlarını etkili bir şekilde takip etmelerine ve günlük yaşamlarına daha fazla fiziksel aktivite katmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Öneriler arasında ulaşılabilir hedefler belirlemek, adım sayılarını kademeli olarak artırmak ve adım ölçer veya kondisyon takip cihazı gibi teknolojilerin kullanılması yer alıyor. Bireyler, bu tavsiyeleri takip ederek, yüksek adım sayımı hedefinin altında ezilmeden, fiziksel sağlıklarını optimize edebilirler.

İyi olmanın fiziksel sağlıktan daha fazlasını kapsadığını unutmamak önemlidir. Bütünsel sağlığa öncelik vererek ve bilimsel kanıtlara dayalı bilinçli seçimler yaparak bireyler, tatmin edici ve dengeli yaşamlar sürdürebilirler. The Washington Post'taki Well+Being masası okuyuculara bu hedefe ulaşmada destek olacak makaleler ve tavsiyeler sağlamaya devam ediyor.

Kaynak:

The Washington Post – Sağlıklı Yaşam Masası

By Mafo Brescia

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