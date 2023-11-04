PlayStation 4'ünüzü SSD ile Yükseltme Kılavuzu

PlayStation 4 sahibiyseniz oyunların yüklenme sürelerinin oldukça yavaş olabileceğini fark etmiş olabilirsiniz. İyi haber şu ki, konsolunuzun sabit sürücüsünü katı hal sürücüsüne (SSD) yükseltebilir ve yükleme sürelerini önemli ölçüde iyileştirebilirsiniz. Bu kılavuzda, PS4'ünüzün sürücüsünü bir SSD'ye yükseltme adımlarında size yol göstereceğiz.

Adımlara dalmadan önce, SSD'ye yükseltmenin avantajlarını anlayalım. PS4 ile birlikte gelen standart sabit disk yavaştır ve bu da sinir bozucu derecede uzun yükleme sürelerine neden olabilir. Öte yandan SSD, daha hızlı okuma ve yazma hızları sunarak oyunların yükleme sürelerinin daha kısa olmasını sağlar. Yükleme sürelerini anlık hale getirmese de yaklaşık 10 ila 20 saniye veya daha fazla bir azalma bekleyebilirsiniz.

Şimdi yükseltme işlemine başlayalım.

1. Adım: Oyun Kayıtlarınızı Yedekleyin

Öncelikle sabit sürücüyü değiştirmeden önce tüm verilerinizi yedeklemeniz gerekir. Bunu yapmak için bir USB sürücüsüne ihtiyacınız olacak. PS4'ünüzde Ayarlar > Sistem > Yedekle ve Geri Yükle'ye gidin ve PS4'ü Yedekle seçeneğini seçin. Oyun kayıtları da dahil olmak üzere kayıtlı verilerinizi yedeklediğinizden emin olun; isterseniz uygulamaları da yedekleyebilirsiniz.

2. Adım: Sürücüyü Değiştirin

Verileriniz yedeklendikten sonra sabit sürücüyü değiştirme zamanı gelmiştir. Sony bu süreci nispeten basit hale getirdi. PS4'ünüzün modeline bağlı olarak adımlar biraz farklılık gösterebilir. Sabit sürücü kafesini çıkarıp yerine SSD'yi takmak için bir tornavidaya ihtiyacınız olacak. Sürücüyü vidalarla sabitlediğinizden emin olun.

3. Adım: PS4 Yazılımını Yeniden Yükleyin

Yeni SSD'yi yükledikten sonra PS4 yazılımını yeniden yüklemeniz gerekecektir. Bu, bir USB sürücüsünün biçimlendirilmesini, sistem yazılımının Sony'nin destek sayfasından indirilmesini ve yazılımı USB sürücüsünden yüklemek için PS4'ün Güvenli Modda başlatılmasını içerir. Sorunsuz bir yeniden yükleme işlemi için Sony tarafından sağlanan ayrıntılı talimatları izlediğinizden emin olun.

4. Adım: Verilerinizi Geri Yükleyin ve Oyunları Yeniden Yükleyin

Yazılım yüklendikten sonra PlayStation hesabınıza giriş yapabilir ve daha önce yedeklediğiniz verileri geri yükleyebilirsiniz. Bir USB sürücüsü kullandıysanız, bunu konsola takmanız ve ekrandaki talimatları izlemeniz yeterlidir. Son olarak oyunlarınızı yeniden yükleyebilir ve yükseltilmiş PS4'ünüzde iyileştirilmiş yükleme sürelerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

SSS:

S: PS4'ümü SSD'ye yükseltmek garantimi geçersiz kılar mı?

C: Hayır, doğru prosedürü takip ettiğiniz sürece sabit sürücüyü yükseltmek garantiyi geçersiz kılmaz.

S: 2 inç SSD yerine M.2.5 SSD kullanabilir miyim?

C: Hayır, PS4 2.5 inçlik bir SSD gerektirdiğinden M.2 SSD uyumlu olmayacaktır.

S: Yükseltme işlemi ne kadar sürer?

C: Verilerin yedeklenmesi, sürücünün değiştirilmesi ve yazılımın yeniden yüklenmesi de dahil olmak üzere tüm süreç yaklaşık 15 dakika sürecektir.

S: SSD'ye yükseltme, yükleme süreleri dışında oyun performansını da artırır mı?

C: SSD öncelikle yükleme sürelerini iyileştirirken, aynı zamanda daha sorunsuz bir oyun deneyimi ve oyunların ve güncellemelerin daha hızlı yüklenmesini de sağlayabilir.

S: Dahili sürücüyü değiştirmek yerine harici bir SSD kullanabilir miyim?

C: Evet, harici bir SSD'yi PS4'teki USB bağlantı noktalarından biri aracılığıyla kullanabilirsiniz ancak hız artışı, dahili SSD yükseltmesi kadar önemli olmayabilir.

PS4 modelinize özel talimatlara başvurmayı ve donanım bileşenlerini kullanırken uygun önlemleri almayı unutmayın. Biraz sabır ve doğru araçlarla SSD yükseltmesiyle PlayStation 4'ünüze yeni bir soluk getirebilirsiniz. Mutlu oyunlar!