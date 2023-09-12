Nickelodeon All-Star Brawl 2, Avatar: The Last Airbender'dan Aang'ı Tanıtıyor

GameMill Entertainment, Nickelodeon'un popüler dizisi Avatar: The Last Airbender'dan Aang'ın Nickelodeon All-Star Brawl 2 kadrosuna katılacağını duyurdu. Aang, hava bükme ustalığını sergileyen tamamen yeni bir hareket setiyle gelecek.

Yaklaşan arena dövüş oyunu, yeni karakterlerin yanı sıra iyileştirilmiş geri dönen dövüşçüleri de içerecek şekilde ayarlandı. Aang'ın oyuna eklenmesi, en sevdikleri hava bükme kahramanı olarak oynayabilecekleri Avatar serisinin hayranları için heyecanı artırıyor. Karakter dağılımı, Aang'in dizideki yeteneklerini yansıtan benzersiz bir dizi hamleye sahip olacağını ortaya koyuyor.

Danny Phantom'dan Ember da yakın zamanda resmi bir oyun fragmanıyla duyuruldu. Bu, Nickelodeon All-Star Brawl 2'nin kadrosunu daha da genişletiyor ve hayranlara sabırsızlıkla bekleyecekleri başka bir sevilen karakter kazandırıyor.

Çıkış tarihi henüz açıklanmasa da Nickelodeon All-Star Brawl 2'nin bu yılın sonlarında Nintendo Switch ve diğer platformlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Merakla beklenen bu oyun, çeşitli Nickelodeon şovlarından karakterleri bir araya getirerek oyunculara en sevdikleri animasyon kahramanlarıyla heyecan verici savaşlara girme fırsatı sunuyor.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 ile ilgili daha fazla karakter açıklaması ve güncelleme için bizi takip etmeye devam edin. Hayranlar, Nintendo Life'ın oyunla ilgili haberini ziyaret ederek önceki duyuruları ve karakter açıklamalarını takip edebilir.

Aang'in kadroya katılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Nickelodeon All-Star Brawl 2'de onun gibi oynayacağınız için heyecanlı mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın.

Tanımlar:

– Arena kavgacı: Oyuncuların kapalı bir arenada savaşa girdiği bir tür video oyunu türü.

– Moveset: Bir karakterin bir video oyununda gerçekleştirebileceği belirli yetenekler, hareketler ve saldırılar.

kaynaklar:

– GameMill Entertainment duyurusu

– Nickelodeon All-Star Brawl 2'nin Nintendo Life yayını