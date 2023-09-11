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Kunduz Göçünün Arktik Topluluklar Üzerindeki Etkisini Anlamak

ByMafo Brescia

Eylül 11, 2023
Kunduz Göçünün Arktik Topluluklar Üzerindeki Etkisini Anlamak

Kısaltması Inuit Nunangat'ta Kunduzlar ve Sosyo-Ekolojik Direnç anlamına gelen Barin adlı yeni bir çalışma, kunduzların Kuzey Kutbu'na göçünün bölgeyi ve buradaki toplulukları nasıl etkilediğini inceliyor. Kunduzlar kuzeye doğru ilerlemeye devam ettikçe, su yollarını değiştirme ve çevredeki araziyi yeniden şekillendirme yetenekleri önemli sonuçlar doğurabilir.

Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Helen Wheeler ve Wilfrid Laurier Üniversitesi'nden Phillip Marsh liderliğindeki, Inuvialuit Balık Ortak Yönetim Komitesi'nden Herb Nakimayak ve diğer ortaklarla işbirliği içinde yürütülen Barin projesi, akarsularda ve göllerde kunduzlarla ilgili değişiklikleri ve bunların nasıl gerçekleştiğini anlamayı amaçlıyor. değişiklikler insanları etkiler. Bu araştırma özellikle Kanada'daki Inuvialuit Yerleşim Bölgesi için çok önemlidir.

Alaska'da Ken Tape gibi bilim adamları yıllardır kunduzların etkilerini araştırıyor ve çeşitli bölgelerden araştırmacılar arasında işbirliğini ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için Arktik Kunduz Gözlem Ağı'nı (A-Bon) kurdular. Bununla birlikte Kanada, Kuzey Kutbu'ndaki kunduzlarla ilgili sorunların boyutunu incelemek ve kavramak açısından hâlâ arayı kapatıyor.

Kunduzların ova ekosistemleri üzerinde sürekli donmuş toprak, karbon döngüsü, balık popülasyonları ve su kalitesi dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir etkisi vardır. Kunduzların etkileri diğer bölgelerde kapsamlı bir şekilde incelenirken, Kuzey Kutbu, donmuş zemini ve sınırlı sıcaklık sistemleri nedeniyle benzersiz zorluklar sunmaktadır. Kuzey Kutbu'nda halihazırda iklim değişikliği nedeniyle önemli değişiklikler yaşanıyor ve bu da kunduzlara atfedilebilecek spesifik değişikliklerin belirlenmesini gerekli kılıyor.

Barin projesi, kunduz popülasyonunun büyümesi, bunun balık ve balık habitatları üzerindeki etkisi ve bunu takiben çevredeki topluluklar üzerindeki etkileri gibi birçok önemli konuyu ele almayı amaçlıyor. Araştırma, kunduz hareketini ve hidrolojik değişiklikleri tahmin etmek için NASA uydu verilerini ve istatistiksel modellemeyi kullanmayı içeriyor. Aynı zamanda topluluk çalıştaylarını, sözlü tarih toplamayı ve yerinde veri toplamayı da içerir.

Barin'in çalışma alanı Aklavik, Tuktoyaktuk ve Inuvik'in yanı sıra Inuvik-Tuktoyaktuk Otoyolu boyunca uzanan havzaları içermektedir. Inuvialuit Balık Ortak Yönetim Komitesi başkanı Herb Nakimayak, kunduz barajlarındaki artış ve bunun balık taşıyan akarsular ve balinalar ile fokların güvendiği ekosistemler üzerindeki etkisi gibi önemli değişikliklere tanık oldu.

Genel olarak Barin projesi, karar verme sürecini bilgilendirmeye ve devam eden toplum temelli izleme ve yönetim için stratejiler geliştirmeye yardımcı olabilecek değerli araştırmalar sağlamayı amaçlamaktadır. Kunduz göçünün Arktik topluluklar üzerindeki etkisinin anlaşılmasıyla bu ekosistemlerin dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha iyi önlemler uygulanabilir.

Kaynaklar: Inuvik Drum, Yale Environment 360

By Mafo Brescia

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