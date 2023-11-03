NASA'nın Lucy Görevinde Yeni Keşifler: Beklenmedik İkili Asteroit Sistemi Bulundu

NASA'nın Lucy uzay aracı, Jüpiter'le ilişkili Truva asteroitlerini keşfetme görevinde, yakın zamanda bir asteroitin ilk yakın uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuştan ilk görüntüler Dünya'ya ulaştığında görev ekibi bir sürprizle karşılaştı; daha büyük olanın etrafında dönen başka bir küçük asteroit keşfettiler. Görev sorumlusu araştırmacı Hal Levison'un açıkladığı gibi, bu beklenmedik bulgu Lucy'nin uçacağı asteroit sayısını 10'dan 11'e çıkardı.

Lucy'nin yanından geçtiği asteroitin adı, Amharca dilinde "harika" anlamına gelen Dinkinesh'ti. Uzay aracının kameraları, ikili asteroit sisteminin ayrıntılı görüntülerini yakalayarak, daha büyük olanın etrafında dönen daha küçük asteroiti ortaya çıkardı. Bu keşif, Dinkinesh'i benzersiz ve büyüleyici bir çalışma nesnesi haline getiriyor.

NASA'nın geçmişte ikili asteroit sistemleriyle karşılaştığını belirtmekte fayda var. Bazıları, NASA'nın DART misyonunun 2022'de Dünya savunma stratejilerini test etmek amacıyla kasıtlı olarak etkilediği Didymos ve Dimorphos sistemini hatırlayabilir. Dinkinesh sistemi, Didymos ve Dimorphos ile bazı benzerlikler taşıyor, ancak aynı zamanda bilim adamlarının daha fazla araştırmaya istekli oldukları ilgi çekici farklılıklar da var.

Lucy'nin Uzun Menzilli Keşif Görüntüleyicisi (LORRI) kamerası tarafından uçuş sırasında çekilen görüntüler, Dinkinesh'in yaklaşık yarım mil genişliğinde olduğunu ve daha küçük asteroitin yaklaşık 15 mil ölçtüğünü ortaya koyuyor. Bu ayrıntılı görüntüler aynı zamanda hedefin sunduğu beklenmedik zorluklara rağmen takdire şayan bir performans sergileyen uzay aracının terminal izleme sisteminin uçuş sırasında bir testi olarak da hizmet etti.

Lucy misyonu, uzay aracının asteroit Donaldjohanson'a yaklaştığı 2025 yılında yapılması planlanan bir sonraki uçuşla yolculuğuna devam edecek. Bu uçuş sırasında toplanan veriler, asteroitler ve onların karmaşık özellikleri hakkındaki anlayışımızı genişletmede çok değerli olacaktır.

SSS:

S: NASA'nın Lucy uzay aracı ilk asteroit uçuşu sırasında ne buldu?

C: NASA'nın Lucy uzay aracı, Dinkinesh adlı asteroitin yanından ilk uçuşu sırasında ikili bir asteroit sistemi keşfetti.

S: İkili bir asteroit sistemi bulmanın önemi nedir?

C: İkili asteroit sisteminin keşfi, bilimsel çalışma için eşsiz fırsatlar sağlar ve asteroitlerin oluşumuna ve evrimine ışık tutabilir.

Soru: Dinkinesh sistemindeki asteroitler ne kadar büyük?

C: Daha büyük asteroit Dinkinesh'in yaklaşık yarım mil genişliğinde olduğu tahmin edilirken, daha küçük asteroitin boyutu yaklaşık 15 mildir.

Soru: NASA'nın daha önce karşılaştığı başka ikili asteroit sistemleri var mı?

C: Evet, NASA daha önce Didymos ve Dimorphos gibi ikili asteroit sistemleriyle karşılaşmıştı.

S: NASA'nın Lucy uzay aracının bir sonraki hedefi ne olacak?

C: Lucy uzay aracının bir sonraki hedefi, 2025'te yaklaşacağı asteroit Donaldjohanson'dur.