Yeni Keşif: Lucy Uzay Aracı İkili Asteroit Sistemini Ortaya Çıkardı

NASA'nın Lucy uzay aracı, Jüpiter'le bağlantılı Truva asteroitlerini keşfetme görevinde, bir asteroitin yanından ilk uçuşu sırasında heyecan verici bir keşif yaptı. Uzay aracı Dinkinesh adlı asteroidin yanından geçerken, daha büyük olanın yörüngesinde dönen başka bir küçük asteroitin ikili asteroit sistemi haline geldiğini ortaya çıkaran görüntüler yakaladı.

Amharca dilinde "harika" anlamına gelen Dinkinesh isminin, Lucy misyonunun arkasındaki ekip heyecanlarını dile getirdiğinde, buna uygun olduğu ortaya çıktı. Bu beklenmedik bulgu, Lucy'nin tur sayısını planlanan yedi asteroitten, iki Truva ayı ve bu yeni keşfedilen uydu da dahil olmak üzere on bire çıkardı.

Bu ikili asteroit sistemi, farklı NASA uzay araçları tarafından ziyaret edilen Didymos ve Dimorphos sistemiyle bazı benzerlikler paylaşıyor. Aslında NASA'nın DART misyonu, Dünya savunma planını test etmek için Eylül 2022'de kasıtlı olarak Dimorphos'a çarptı. Ancak Lucy projesi bilimcisi Keith Noll'a göre araştırmaya değer "ilginç farklılıklar" var.

Uçuş sırasında Lucy, asteroitin yaklaşık 10,000 mil yukarısındaki bir mesafeden saatte 270 mil hızla Dinkinesh'in yanından geçti. Uzay aracının Uzun Menzilli Keşif Görüntüleyicisi (LORRI) kamerası, asteroit çiftinin inanılmaz derecede ayrıntılı görüntülerini yakaladı. Bu görüntülere dayanarak ekip, Dinkinesh'in yarım mil genişliğinde olduğunu ve daha küçük asteroitin yaklaşık 0.15 mil olduğunu tahmin etti.

Bu heyecan verici keşfe ek olarak, Lucy'nin yakın uçuşu, uzay aracının terminal takip sisteminin uçuş sırasında test edilmesi işlevi gördü. İlk sonuçlar, izleme sisteminin beklenenden daha zorlu bir hedefle karşı karşıya kaldığında bile amaçlandığı gibi performans gösterdiğini gösteriyor.

Önümüzdeki hafta ekip, uçuş sırasında toplanan verileri analiz etmeye devam edecek. Lucy'nin bir sonraki uçuşu 2025 yılında asteroit Donaldjohanson'a yaklaşarak asteroitlerin büyüleyici dünyasına dair daha fazla bilgi vaat edecek şekilde planlanıyor.

FAQ

Bir asteroitin ikili olması ne anlama gelir?

Bir asteroit ikili olduğunda, bu, birbirinin etrafında yakın yörüngede bulunan iki asteroit olduğu anlamına gelir. Küçük asteroit büyük olanın yörüngesinde dönerek ikili bir sistem oluşturur.

NASA'nın Lucy uzay aracı misyonunun amacı nedir?

Lucy uzay aracının görevi, Jüpiter'in Güneş etrafındaki yörüngesini paylaşan nesneler olan Truva asteroitlerini keşfetmektir. Bilim insanları bu asteroitleri inceleyerek güneş sisteminin erken oluşumuna dair fikir sahibi olmayı umuyorlar.

Lucy ikili asteroidi nasıl keşfetti?

Lucy'nin Uzun Menzilli Keşif Görüntüleyicisi (LORRI) kamerası, uçuş sırasında asteroit çiftinin ayrıntılı görüntülerini yakaladı. Bu görüntüler, daha büyük olanın etrafında dönen daha küçük bir asteroitin varlığını ortaya çıkardı ve bu da ikili bir sisteme işaret ediyor.

Dinkinesh ikili sistemi ile Didymos ve Dimorphos sistemi arasındaki bazı benzerlikler nelerdir?

Her iki ikili sistem de yörüngede daha küçük bir asteroit ile daha büyük bir asteroit içerir. Ancak bilim adamlarının ilgi çekici bulduğu ve daha fazla araştırmayı planladığı dikkate değer farklılıklar da var.

Lucy'nin bir sonraki uçuşu ne zaman gerçekleşecek?

Lucy'nin bir sonraki uçuşu 2025 yılında asteroit Donaldjohanson'a yaklaşacağı zaman planlanıyor.