NameDrop'un iPhone'da Çalışmaması Nasıl Onarılır

iPhone'daki NameDrop özelliği, iletişim bilgilerini AirDrop aracılığıyla diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşmanın kullanışlı bir yoludur. Ancak bazı kullanıcılar NameDrop'un çalışmamasıyla ilgili sorunlar yaşıyor. Bu sorunun kesin nedeni belli olmasa da deneyebileceğiniz birkaç çözüm var.

Öncelikle iPhone'unuzun NameDrop özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. NameDrop yalnızca iOS 17 ile uyumlu seçili iPhone modellerinde çalışır. iPhone X veya önceki bir modele sahipseniz iOS 17'yi desteklemez ve dolayısıyla NameDrop cihazınızda çalışmaz. Ayrıca NameDrop'un düzgün çalışması için hem iPhone'unuzun hem de alıcının iPhone'unun iOS 17'nin yüklü olması gerekir.

NameDrop'un çalışmamasının bir diğer yaygın nedeni de NameDrop hareketinin yanlış kullanılmasıdır. Bu özelliği kullanmak için iki iPhone'un üst kısımlarını birbirine yakınlaştırmanız gerekiyor. Her iki iPhone'un üst kısımlarının birbirine değdiğinden veya bir araya geldiğinden emin olun.

“Cihazları Bir Araya Getirme” ayarını yanlışlıkla devre dışı bıraktıysanız, NameDrop'un arızalanmasına da neden olabilir. Bunu kontrol etmek için Ayarlar uygulamasına gidin, Genel'i açın ve AirDrop ayarlarına dokunun. “Cihazları Bir Araya Getirme” anahtarının açık olduğundan emin olun.

Bluetooth ve WiFi bağlantısıyla ilgili sorunlar da NameDrop özelliğini etkileyebilir. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için her iki iPhone'da da Bluetooth ve WiFi'yi kapatıp açmayı deneyin.

Varsayılan olarak AirDrop görünürlüğü iPhone'larda "Kişiler" olarak ayarlanmıştır. Ancak NameDrop, kişi ayrıntılarınızı kişilerinizde bulunmayan iPhone kullanıcılarıyla paylaşmak için kullanıldığından, NameDrop'un düzgün çalışması için AirDrop görünürlüğünü "Herkes" olarak ayarlamanız gerekir. Bu AirDrop ayarlarında yapılabilir.

Bazen basit bir yeniden başlatma küçük hataları veya yazılım sorunlarını çözebilir. NameDrop'un çalışmama sorununu çözüp çözmediğini görmek için iPhone'unuzu yeniden başlatmayı deneyin.

Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, iPhone'unuzdaki ve diğer kişinin iPhone'undaki ağ ayarlarını sıfırlamak yardımcı olabilir. Ancak ağ ayarlarının sıfırlanmasının kayıtlı WiFi ağlarının ve önceden eklenmiş Bluetooth cihazlarının kaldırılacağını unutmayın.

Genel olarak, NameDrop'un iPhone'unuzda çalışmamasıyla ilgili sorunlar yaşıyorsanız sorunu çözmek için bu düzeltmeleri deneyin ve AirDrop aracılığıyla kişi paylaşımının rahatlığından yararlanın.

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