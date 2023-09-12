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Nitara'nın Mortal Kombat 1'deki Seslendirme Performansı Oyunculardan Eleştiri Aldı

ByGabriel Bota

Eylül 12, 2023
Nitara'nın Mortal Kombat 1'deki Seslendirme Performansı Oyunculardan Eleştiri Aldı

Mortal Kombat 1 kadrosuna en son eklenen karakter ise oyuncu Megan Fox'un canlandırdığı Nitara karakteri oldu. Ancak oyunun oyuncu kitlesi Fox'un seslendirme performansından pek de etkilenmedi.

Karakter listesi yavaş yavaş açıklanırken, hayranlar Mortal Kombat 1'in çıkış kadrosunu heyecanla bekliyor. Scorpion ve Sub-Zero gibi ikonik karakterler geri dönerken, "3D"den karakterlerin geri getirilmesine de odaklanılıyor. ” Nitara da dahil olmak üzere Mortal Kombat dönemi.

Bu, Nitara'nın 2006'daki Mortal Kombat: Armageddon'dan bu yana ilk kez ortaya çıkışı. Transformers ve Jennifer's Body filmlerindeki rolleriyle tanınan Megan Fox'un rol alması Mortal Kombat hayran topluluğu arasında şaşkınlık yarattı.

Megan Fox yakın zamanda başka bir büyük oyun olan Diablo 4'te yer aldı ve burada ölen karakterlere övgüler yağdırdı. Ancak Mortal Kombat 1, onun bir video oyunundaki ilk tam teşekküllü oyunculuk rolüne işaret ediyor.

Nitara'nın tanıtımı sırasında Megan Fox bir oynanış videosu ve diyaloglardan parçalar sundu. Ancak Reddit'teki hayranlar onun performansını eleştirerek bunu "sabit hat teslimatı" olarak tanımladı ve maaş çeki için aramış olabileceğini öne sürdü.

Bazı hayranlar, fragman görüntülerinin oyunun sesini tam olarak temsil etmeyebileceğine inanırken, oyunu edinen ilk oyuncular Fox'un hikaye modundaki performansıyla ilgili benzer endişelerini dile getirdi. Ancak diğerleri Nitara's Tower finalindeki performansının daha iyi olduğunu belirtti.

Mortal Kombat 1 topluluğu, oyunun birkaç gün içinde piyasaya sürülmesi planlandığından, Megan Fox'un Nitara'yı canlandırması hakkında nihai kararını yakında verme fırsatına sahip olacak.

Kaynaklar: Dexerto

By Gabriel Bota

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