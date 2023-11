Yeni Makale: Xbox'ın Call of Duty: Modern Warfare III İçin Promosyon Baskısı

Bugün Xbox kullanıcıları, popüler oyun serisinin son oyunu olan Call of Duty: Modern Warfare III'ü satın almalarını teşvik eden dikkat çekici bir reklamla karşılaştı. Konsol açıldığında ortaya çıkan açılış ekranı oyuncular arasında karışık tepkilere yol açtı.

Bazı Xbox hayranları yeni kampanyadan heyecan duyduklarını ifade edip reklamı hevesle sahiplenirken, bazıları ise daha az heyecan duydu. Bu çok aptalca. Call of Duty oynamıyorum; Call of Duty'yi hiç satın almadım. Memnun olmayan bir kullanıcı, Xbox'ımı açmamalıyım ve gördüğüm ilk şey bir oyun eklentisi veya buna benzer bir şey olmasın, dedi.

Benzer bir tanıtım, merakla beklenen bir diğer oyun olan ve Eylül ayında piyasaya sürülmesi sırasında kısa bir açılış ekranı işlemi gören Starfield için de karşılaştırmalar yapıldı. İlerleyen süreçte bu tür reklam uygulamalarının potansiyel müdahaleciliğine ilişkin endişeler dile getirildi.

Başka bir kullanıcı, "Bunun bir etkinlik ya da birinci taraf yayını olması durumunda o kadar da önemli olduğunu düşünmüyorum, ancak insanların bundan neden hoşlanmayacağını anlayabiliyorum" dedi.

IGN yorum yapmak için Xbox'a ulaştı ancak bu yazının yazıldığı sırada herhangi bir yanıt alamadı.

Açılış ekranına ek olarak Xbox, Call of Duty serisinin sevilen karakteri Captain Price'ın yer aldığı indirilebilir bir dinamik arka plan da sunuyor.

Xbox'ın Call of Duty: Modern Warfare III için yaptığı bu tanıtım kampanyası, Microsoft'un kısa süre önce Activision Blizzard'ı 69 milyar dolarlık şaşırtıcı bir bedel karşılığında satın almasının ardından geldi. PlayStation'ın Call of Duty'ye yönelik pazarlama anlaşması 2024'e kadar uzatılsa da Xbox'ın yeni mülkiyeti, onların taç mücevheri satın almalarını aktif olarak teşvik etmelerini engellemedi.

Call of Duty: Modern Warfare III, ön sipariş veren müşteriler için 2 Kasım'da kampanyaya erken erişimle başlayacak şekilde aşamalı olarak piyasaya sürülecek. Oyun, Modern Warfare II'nin hikayesini sürdürecek ve Açık Savaş Görevleri gibi yeni unsurları tanıtacak ve çok oyunculu oyun 10 Kasım'da kullanıma sunulacak.

SSS:

S: Call of Duty: Modern Warfare III nedir?

C: Call of Duty: Modern Warfare III oldukça popüler bir video oyunudur ve Call of Duty serisinin en son oyunudur.

S: Call of Duty: Modern Warfare III Xbox'ta mevcut mu?

C: Evet, Call of Duty: Modern Warfare III diğer platformlarla birlikte Xbox'ta da mevcut.

S: Açılış ekranı nedir?

C: Açılış ekranı, bir bilgisayar veya konsol uygulaması başlatıldığında görüntülenen bir resim veya reklamdır.

S: Call of Duty: Modern Warfare III ne zaman çıkacak?

C: Kampanyaya erken erişim 2 Kasım 2022'de başladı ve çok oyunculu oyun 10 Kasım 2022'de kullanıma sunulacak.

S: Microsoft, Activision Blizzard'ı ne kadara satın aldı?

C: Microsoft, Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın aldı.

Kaynaklar: IGN (https://www.ign.com)