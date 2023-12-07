Microsoft, Windows 11'de Windows Konuşma Tanıma'yı Sesli Erişimle Değiştiriyor

Microsoft, Windows konuşma tanımayı kullanımdan kaldırarak ve Windows 11 23H2 ve Windows 11 22H2'de Sesli Erişimi sunarak Windows özelliklerinde önemli bir değişiklik yaptı. Bu karar, şirketin kullanıcılar için erişilebilirlik seçeneklerini geliştirme çabalarının bir parçası olarak geldi.

Sesli Erişim, Windows 11, sürüm 22H2 veya üzeri cihazlarda kullanılabilen yeni bir deneyimdir. Hareket engeli olanlar da dahil olmak üzere bireylerin bilgisayarlarını kontrol etmelerine ve seslerini kullanarak metin yazmalarına olanak tanır. Kullanıcılar, uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma, web'de gezinme, e-posta okuma ve yazma gibi görevlerin tamamını sesli komutlarla gerçekleştirebiliyor. Bu özellik, modern cihaz içi konuşma tanıma teknolojisini kullanarak internet bağlantısı olmasa bile doğru konuşma tanımayı sağlar.

Microsoft'un erişilebilirliğe odaklanması yeni değil. Şirket yakın zamanda Sesli Erişim, Canlı Altyazılar, Anlatıcı Sesleri ve Anlatıcı Uzantıları dahil olmak üzere 2023'te eklediği Erişilebilirlik özelliklerini öne çıkardı. Bu özellikler, Windows'u farklı ihtiyaçları olan kişiler için daha kapsayıcı ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Konuşma Tanıma, erişilebilirliği artırmak için ilk olarak 2006 yılında Windows Vista'da ayrı bir uygulama olarak tanıtıldı. Ancak zamanla Microsoft, bu özelliğin tehdit aktörleri tarafından kötüye kullanılması olasılığı nedeniyle zorluklarla karşılaştı. Microsoft, 2016'da en düşük kelime hatası oranını elde etmek gibi konuşma tanıma doğruluğunda etkileyici kilometre taşlarına ulaşmış olmasına rağmen, bunun yerine Sesli Erişim'i kullanmaya karar verdi.

Bu değişiklik, Microsoft'un yenilikçiliğe ve sürekli iyileştirmeye olan bağlılığıyla uyumludur. Kullanıcılar verilen bağlantıyı ziyaret ederek şirketin en son gelişmelerinden ve duyurularından haberdar olabilirler.

Sonuç olarak, Windows konuşma tanıma, Windows 11'deki Sesli Erişim lehine kullanımdan kaldırılıyor; bu özellik, gelişmiş erişilebilirlik seçenekleri ve sesli komutlar aracılığıyla bilgisayar işlevleri üzerinde gelişmiş kontrol sunuyor.