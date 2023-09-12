Yeni iPhone 15 ile Tanışın: Gelişmiş Özellikler ve Dinamik Ada Aracı

Apple, heyecan verici yeni özellikleri ve iyileştirmeleri sergileyen en yeni giriş seviyesi iPhone'u iPhone 15s'i tanıttı. Dikkate değer değişikliklerden biri, daha önce yalnızca iPhone 14 Pro'da mevcut olan "Dinamik Ada" aracının kullanıma sunulmasıdır. Bu genişletilmiş özellik, geleneksel çentik tasarımının yerine geçerek uyarılar, bildirimler ve diğer kontroller için bir merkez görevi görüyor.

Fotoğraf ve video çekimi açısından iPhone 15s, güncellenmiş görüntü sabitleme, 2x optimizasyon, daha zengin renkler ve iyileştirilmiş düşük ışık performansıyla geliştirilmiş portreler sunuyor. Ek olarak, kullanıcıların profesyonel kalitede efektlere sahip çarpıcı videolar çekmesine olanak tanıyan 4K sinema modu da sunuyor.

iPhone 15'lere güç veren, iPhone 16 Pro'da bulunan çipin aynısı olan A14 biyonik işlemcidir. Bu işlemci, doğrudan cihazın kendisinde canlı sesli posta transkripsiyonları da dahil olmak üzere daha karmaşık görevleri yerine getirmesini sağlayan bir sinir motoruyla donatılmıştır.

iPhone 15'in dikkat çeken bir diğer özelliği de Ultra Geniş Bant çipinin dahil edilmesi. Bu, cihazın yakındaki diğer cihazlara sorunsuz bir şekilde bağlanmasına olanak tanıyarak kalabalık ortamlarda arkadaşları bulma veya iOS 17'nin belirli özelliklerini çalıştırma gibi yetenekleri geliştirir.

iPhone 15 beş canlı renkte mevcuttur: beyaz, siyah, pembe, yeşil ve sarı. Müşteriler iki boyut arasından seçim yapabiliyor: standart iPhone 6.1 için 15 inç ekran ve iPhone 6.7 Plus için daha büyük 15 inç ekran.

Bu heyecan verici güncellemeler ve geliştirmelerle iPhone 15, giriş seviyesi akıllı telefonlar için yeni bir standart belirliyor ve daha önce üst seviye modeller için ayrılmış olan gelişmiş özellikleri sunuyor. Dynamic Island aracı, gelişmiş kamera özellikleri veya güçlü performans olsun, Apple yenilikler yapmaya ve mobil teknolojide mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

kaynaklar:

- Elma.