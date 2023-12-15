Yeni Saldırı, Windows ve Linux Bilgisayarlardaki Güvenlik Açıklarından Yararlanıyor

LogoFAIL adı verilen yeni keşfedilen bir saldırı, yüzlerce Windows ve Linux bilgisayar modelini yüksek riskli bir güvenlik açığına maruz bıraktı. Saldırı, kötü amaçlı yazılımın başlatma sırasında erken yürütülmesine olanak tanır ve mevcut savunma mekanizmalarını kullanarak enfeksiyonların tespit edilmesini veya kaldırılmasını son derece zorlaştırır. LogoFAIL, gerçekleştirilebilme kolaylığı ve hem tüketici hem de kurumsal düzeyde cihazlar da dahil olmak üzere geniş duyarlı model yelpazesi nedeniyle öne çıkıyor.

Savunmasız ürün yazılımlarını belirleme ve güvence altına alma konusunda uzmanlaşmış bir firma olan Binarly'deki araştırmacılar, yakın zamanda Londra'daki Black Hat Güvenlik Konferansı'nda LogoFAIL'i tanıttı. LogoFAIL'in, Windows veya Linux çalıştıran modern cihazların başlatılmasından sorumlu olan Birleşik Genişletilebilir Ürün Yazılımı Arayüzlerinde (UEFI'ler) bulunan kritik güvenlik açıklarından yararlandığını buldular. Bu güvenlik açıkları yıllardır fark edilmedi ve özel hazırlanmış logo görselleri aracılığıyla istismar edilebiliyor.

Saldırı başarılı olduktan sonra, DXE (Sürücü Yürütme Ortamı) olarak bilinen en hassas önyükleme aşamasında bile hedeflenen cihazın belleği ve diski üzerinde tam kontrol sahibi olur. Bu, kötü amaçlı kodun yürütülmesine ve ana işletim sistemi çalışmaya başlamadan önce ikinci aşama verinin teslim edilmesine olanak tanır.

LogoFAIL, saldırganın meşru logo resmini kötü amaçlı bir logo resmiyle değiştirdiği tarayıcı veya medya oynatıcısındaki güvenlik açıkları aracılığıyla uzaktan gerçekleştirilebilir. Alternatif olarak, cihazın kilidi kısa süreliğine açılırsa saldırgan, görüntü dosyasını fiziksel olarak değiştirebilir.

Etkilenen taraflar artık hangi ürünlerin savunmasız olduğunu açıklayan ve güvenlik yamaları sağlayan tavsiyeler yayınlıyor. Ancak bu saldırının büyük UEFI tedarikçileri ve cihaz üreticileri de dahil olmak üzere x64 ve ARM CPU ekosistemindeki geniş erişimi nedeniyle potansiyel tehdit hâlâ önemini koruyor.

Kullanıcıların sistemlerini en son güvenlik yamalarıyla güncellemeleri ve şüpheli faaliyetlere veya yetkisiz erişim girişimlerine karşı dikkatli olmaları çok önemlidir. Kişi ve kuruluşların proaktif önlemler alarak LogoFAIL ve benzeri saldırılara kurban gitme riskleri en aza indirilebilir.