Apple, Yükseltmeler ve Artan Fiyatlarla iPhone 15'i Piyasaya Sürecek

Apple, Salı günü en yeni akıllı telefonu iPhone 15'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Analistler, yeni modelin çeşitli güncellemelerle geleceğini ancak bazı versiyonların fiyatlarının da artırılacağını öngörüyor. Apple'ın iPhone 15'in yanı sıra Apple Watch ve AirPods'un da yeni versiyonlarını tanıtması bekleniyor.

Raporlara göre iPhone 15, geliştirilmiş bir kameraya ve USB-C şarj bağlantı noktasına sahip olacak. Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın fiyatları değişmezken, üst düzey modeller olan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in önemli bir fiyat artışı görmesi bekleniyor. iPhone 15 Pro 100 dolara kadar bir fiyat artışı görebilir ve toplam fiyatı 1,099 dolara çıkabilir, iPhone 15 Pro Max ise 200 dolara kadar bir artışla 1,299 dolara ulaşabilir.

iPhone 15'in daha pahalı versiyonları genişletilmiş depolama alanı, daha uzun pil ömrü, daha hızlı veri aktarım hızları ve titanyum çerçeveler sunacak. Apple tüketicileri bu daha pahalı seçeneklere yönlendirmeyi umuyor. Pro modelleri aynı zamanda yeni A17 Bionic yonga seti işlemcisiyle de çalışacak.

iPhone 15'in tüm versiyonları, Apple dışı şarj cihazlarını tercih eden tüketicilere esneklik sağlayan bir USB-C şarj bağlantı noktası içerecek. Bir diğer yeni özellik ise ekranın üst kısmında uyarılar veya ilerleme güncellemeleri sağlayan bir bölüm olan Dinamik Ada'dır.

Apple CEO'su Tim Cook, iPhone'un sağlık ve bankacılık verileri gibi önemli bilgileri saklaması ve ödemeler için kullanılması nedeniyle insanların hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti. Buna rağmen Apple, son kazanç raporunda da görüldüğü gibi iPhone satışlarında uzun süreli bir düşüş yaşadı; iPhone geliri önceki yılın aynı dönemine göre %2.4 düştü.

iPhone 15 duyurusu Salı günü saat 1'te (ET) yapılacak ve Apple web sitesinden çevrimiçi olarak izlenebilecek. Yeni iPhone'un 22 Eylül civarında satışa çıkması bekleniyor.

kaynaklar:

- Bloomberg

- ABC Haberleri