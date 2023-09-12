Apple, iPhone 15 Fiyatlandırmasını ve Kullanılabilirliğini Açıkladı

Apple, yeni iPhone 15 modellerinin fiyatını ve stok durumunu açıkladı. iPhone 15 Pro Max, ABD'de 1,199 GB depolama alanıyla 256 dolardan başlayacak, daha küçük iPhone 15 Pro ise 999 GB depolama alanıyla 128 dolardan başlayacak. iPhone 128 Pro Max için 14 GB yapılandırması artık satın alınamayacak.

Yeni iPhone 15 modellerinin tümü 15 Eylül Cuma gününden itibaren siparişe sunulacak ve 22 Eylül Cuma günü 40'tan fazla ülke ve bölgede satışa sunulacak.

Fiyatlandırma ve stok durumu bilgilerinin yanı sıra iPhone 15 Pro'nun, Grade 10 titanyumdan üretilen yeni orta çerçeve nedeniyle iPhone 14 Pro'dan yüzde 5'a kadar daha hafif olabileceğine dair söylentiler de var. MacRumors, iPhone 15 modellerinin tam boyutlarını elde etti.

Apple'ın etkinliği 12 Eylül Salı günü Pasifik Saati ile sabah 10'da planlanıyor. Etkinlik YouTube'da ve Apple'ın web sitesinde canlı olarak yayınlanacak. iPhone Mini'nin üç yıllık kullanım süresinin ardından üretimden kaldırılabileceği yönündeki söylentiler nedeniyle, daha küçük telefonların hayranları hayal kırıklığına uğrayabilir.

Apple perakende personelinin, iPhone 15 serisi için USB-C şarj aksesuarlarına geçiş konusunda müşterileri bilgilendirmek üzere eğitim aldığı bildiriliyor. Müşteriler, mevcut Lightning şarj kablolarının yeni cihazlarla uyumlu olmayacağı konusunda uyarılacak.

Fiyatlandırma ve stok durumunun duyurulması ile birlikte Apple hayranları artık yeni iPhone 15 modellerini sipariş etmeye hazırlanabilecek ve Apple'ın amiral gemisi akıllı telefonlarının sunduğu en yeni özellikleri ve iyileştirmeleri deneyimleyebilecekler.

Tanımlar:

– iPhone 15: Apple'ın piyasaya sürdüğü en son akıllı telefon serisi.

– iPhone 15 Pro Max: iPhone 15 serisinin daha büyük ve daha gelişmiş modeli.

– iPhone 15 Pro: iPhone 15 serisinin daha küçük ve daha uygun fiyatlı modeli.

– 5. Sınıf titanyum: Dayanıklılığı ve hafiflik özellikleriyle bilinen bir tür titanyum alaşımıdır.

kaynaklar: Apple Haberleri, MacRumors