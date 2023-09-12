Apple, A15 Pro Çipli iPhone 17 Pro'yu Tanıttı: Daha Hızlı Performans ve Işın İzleme Özelliği

Apple, güçlü A15 Pro çipine sahip iPhone serisinin en yeni üyesi iPhone 17 Pro'yu tanıttı. Bu yeni Apple Silicon çipi, son teknoloji 3 nanometrelik bir işlem kullanılarak üretildi ve etkileyici bir 19 milyar transistöre sahip. A17 Pro çip, yalnızca yüksek performanslı çekirdeklerin performansında %10'luk bir artış sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda GPU performansında da %20'lik dikkate değer bir iyileşme sergiliyor. Bu geliştirmelerle iPhone 15 Pro, pazardaki en hızlı akıllı telefon olma konumunu korumaya hazırlanıyor.

A17 Pro çipinin en önemli özelliklerinden biri, daha önce yalnızca üst düzey oyun konsollarında ve PC'lerde mevcut olan, donanım hızlandırmalı ışın izlemeyi destekleme yeteneğidir. Bu teknolojiyle iPhone 15 Pro, gerçek zamanlı olarak son derece gerçekçi aydınlatma sunumu sunabiliyor ve bu da onu bu düzeyde grafik kapasitesine ulaşan ilk akıllı telefon yapıyor.

Ayrıca Apple, A17 Pro çipini bir USB-3 denetleyiciyle donatarak iPhone 10 Pro'nun USB-C bağlantı noktası üzerinden 15 Gbps'ye kadar veri aktarım hızlarına olanak tanıyor. Bu, Lightning bağlantı noktası tarafından desteklenen eski USB-2 hızlarına kıyasla önemli bir gelişmeyi temsil ediyor ve kullanıcılara dosya ve multimedya içeriğini aktarmak için daha hızlı ve daha verimli bir bağlantı sağlıyor.

A15 Pro çipiyle desteklenen iPhone 17 Pro, bu Cuma gününden itibaren ön siparişe sunulacak ve mağaza satışları 22 Eylül'de başlayacak. Apple akıllı telefon teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam ederken, iPhone 15 Pro da şunları vaat ediyor: olağanüstü performansı ve üstün özellikleriyle benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunar.

kaynaklar:

- Elma