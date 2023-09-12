Apple'ın iPhone 8 Pro Modelleri için 15 GB'a Kadar RAM Sunacağı Söylentileri

Son dönemde ortaya çıkan söylentilere göre Apple, iPhone 8 Pro modelleri için 15 GB'a kadar RAM sunmayı planlıyor olabilir. Dahili depolama yapılandırmalarında herhangi bir değişiklik olmayacak olsa da müşterilerin seçim yapabileceği çeşitli seçenekler olmaya devam edecek.

Raporlar, Apple'ın yeni iPhone serisi için mevcut depolama seçeneklerini test ettiğini gösteriyor; bu da daha önce söylentilere konu olan 2TB seçeneğinin kullanılmayacağı anlamına geliyor. Bunun yerine müşteriler 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri arasından seçim yapabilir.

Hangi modelin RAM takviyesi alacağı belli olmasa da Apple'ın hem 6GB hem de 8GB LPDDR5 DRAM'i test ettiği belirtildi. Spekülasyonlar, farklı RAM seçeneklerinin, iPad Pro'da olduğu gibi seçilen depolama kapasitesine bağlı olabileceğini öne sürüyor.

Tedarikçiler açısından Apple'ın RAM için Samsung, Micron ve SK Hynix gibi üreticilerle çalıştığı söyleniyor. Bu şirketler aynı zamanda Western Digital ve Kioxia ile birlikte potansiyel depolama tedarikçileridir.

iPhone 15 serisinin resmi duyurusu yaklaşırken bu söylentilerin doğru olup olmadığını görmek ilginç olacak. Apple hayranları, yeni cihazların tanıtılmasını ve teknik özelliklerinin onaylanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

kaynaklar:

– Kaynak Makale Başlığı: *”A17 8GB RAM’e Sahip Olabilir”*

– Kaynak: AppleInsider