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Apple Lansman Gününde Hindistan Yapımı iPhone Modellerini Sunacak

ByVicky Stavropoulou

Eylül 12, 2023
Apple Lansman Gününde Hindistan Yapımı iPhone Modellerini Sunacak

Apple, lansman gününde Hindistan'da üretilen yeni iPhone modellerini satarak tedarik zinciri altyapısını Çin'in ötesine genişletme konusunda önemli bir adım attı. Apple bir süredir Hindistan'da iPhone üretiyor olsa da üretim programları genellikle Çin'deki ana montaj tesislerinin gerisinde kalıyor. Ancak Hindistan yapımı iPhone modellerinin piyasaya sürülmesi ile Eylül ayındaki lansmanları arasındaki zaman aralığı yıllar geçtikçe giderek azalıyor. Geçen yıl, Hindistan Yapımı iPhone 14 modelleri, piyasaya sürüldükten yalnızca altı ila sekiz hafta sonra tedarik zincirinde mevcuttu.

Bu yıl trend devam ediyor çünkü iPhone 15, Hindistan'da üretilen son nesil bir Apple cihazının ilk satış gününde satışa sunulması olacak. Hindistan'da iPhone 15 birimlerinin üretimi Ağustos ayı başlarında başladı. Ancak Hindistan fabrikalarında iPhone 15 ve iPhone 15 Plus üretilirken, en premium iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin montajının hâlâ Çin'e bağımlı olduğu da belirtilmelidir.

Bununla birlikte, Hindistan Yapımı iPhone 15 birimlerinin lansman sırasında piyasaya sürülmesi, Apple'ın üretimde Çin'e bağımlılığı azaltma yönündeki uzun vadeli planlarına doğru önemli bir adımdır. Şu anda Hindistan'daki Apple tedarikçileri, dünya çapında üretilen toplam iPhone sayısının yaklaşık %7'sini oluşturuyor.

kaynaklar:
1. Bloomberg

By Vicky Stavropoulou

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