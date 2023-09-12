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Apple Etkinliği: iPhone 15 Başlatma ve Lightning'den USB-C'ye Geçiş

ByMafo Brescia

Eylül 12, 2023
Apple Etkinliği: iPhone 15 Başlatma ve Lightning'den USB-C'ye Geçiş

Apple, yaklaşan etkinliğinde merakla beklenen iPhone 15'i tanıtarak önemli bir duyuru yapacak. Bu yeni modelde beklenen en büyük değişikliklerden biri, Lightning bağlantı noktasından USB-C bağlantı noktasına geçiş yapılması. Bu değişiklik, cihaz konsolidasyonu arayanları heyecanlandırsa da, yeni kablolara yatırım yapması gerekecek kullanıcıları hayal kırıklığına uğratması muhtemeldir.

Apple'ın iPhone 15 ve 15 Pro'nun yanı sıra Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 dahil olmak üzere popüler akıllı saatlerinin en son sürümlerini de tanıtması bekleniyor. Bu güncellemelerin köklü tasarım değişikliklerinden ziyade dahili iyileştirmelere odaklanması bekleniyor.

Yeni cihazlara ek olarak Apple'ın daha sürdürülebilir malzemelerden yapılmış bir dizi aksesuarı da tanıtacağı söyleniyor. AirPods Pro kutusunda da USB-C bağlantısına geçiş yapan güncellemeler olabilir.

1:10 ET / XNUMX:XNUMX PT'de başlaması planlanan etkinlik, Apple'ın YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Şahsen sunuma katılanların, bilgileri akışlı versiyondan biraz önce almaları muhtemeldir. En son haberler ve ayrıntılar hakkında güncel bilgilere sahip olmak için, Apple'ın etkinlik ekibinin fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere canlı raporlarını takip edin.

kaynaklar:
- Sınır

By Mafo Brescia

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