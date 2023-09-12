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Apple'ın Eylül Etkinliği iPhone, AirPods ve Apple Watch'a İlişkin Güncellemeleri Ortaya Çıkarıyor

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
Apple'ın Eylül Etkinliği iPhone, AirPods ve Apple Watch'a İlişkin Güncellemeleri Ortaya Çıkarıyor

Apple'ın merakla beklenen 12 Eylül etkinliği sırasında odak noktası öncelikle yeni iPhone 15'in piyasaya sürülmesiydi. Ancak Apple, AirPods ve Apple Watch serisi de dahil olmak üzere diğer ürünlere yönelik güncellemeleri de açıkladı.

iPhone 15 serisiyle geleceği söylenen en büyük güncellemelerden biri USB-C'nin eklenmesi. Bu, yeni iPhone'ların sonunda Apple'ın tescilli Lightning konektörünün yerine yaygın olarak kullanılan USB-C standardına geçeceği anlamına geliyor. Bu değişiklik Avrupa Birliği'nin gelecek düzenlemelerine uygundur. iPhone 15'in fiyatı 799 GB'lık model için 128 dolardan, iPhone 15 Plus ise 899 GB'lık sürüm için 128 dolardan başlıyor.

Apple, iPhone güncellemelerinin yanı sıra AirPods Pro'nun artık USB-C şarj kutusuyla birlikte geleceğini duyurdu. Bu, Apple'ın Mac, iPad ve Apple TV 4K uzaktan kumandası gibi aksesuarlar da dahil olmak üzere tüm cihazlarında USB-C konektörünü kullanmaya yönelik kademeli geçişiyle uyumludur. Apple ayrıca USB-C içeren revize edilmiş kablolu EarPod çiftini de tanıttı.

Apple Watch serisi ayrıca, amiral gemisi Watch Ultra 2 için daha koyu bir titanyum kasa ve Watch Series 9 için güncellenmiş bir S9 çipi öneren söylentilerle birlikte bazı güncellemeler de aldı. Apple, microtwill adı verilen yumuşak bir kumaş malzemeden yapılmış yeni FineWoven kayışlarını sergiledi. Bu bantlar çeşitli renklerde mevcut olacak ve kalitesi azalan deri ürünlerinin yerini alacak.

Genel olarak, Apple'ın Eylül etkinliğinde ürünlerine yönelik bir dizi güncelleme ve yeni özellik sergilendi. Apple, iPhone 15 serisine USB-C'nin eklenmesinden Apple Watch için FineWoven bantların piyasaya sürülmesine kadar, cihazlarında yenilik yapmaya ve geliştirmeye devam ediyor.

kaynaklar:
– [Makale 1](kaynak1)
– [Makale 2](kaynak2)
– [Makale 3](kaynak3)
– [Makale 4](kaynak4)
– [Makale 5](kaynak5)

Tanımlar:
– USB-C: Şarj etmeye, veri aktarımına ve ses/video çıkışına olanak tanıyan evrensel bir konektör standardı.
– Lightning konnektörü: Apple cihazlarında şarj ve veri aktarımı için kullanılan Apple'a özel konnektör.
– FineWoven: Apple tarafından Apple Watch kordonlarında ve iPhone kılıflarında derinin yerini almak üzere tanıtılan yumuşak kumaş malzeme.

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By Robert Andrew

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