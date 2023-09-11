Nezaketin Beyin Üzerindeki Olumlu Etkileri

Nezaket, beyin üzerinde pek çok olumlu etkisi olan bir erdemdir. Sadece başkalarına fayda sağlamaz, aynı zamanda kendimize de fayda sağlar. Başkalarına ve kendimize karşı nezaket, şefkat, nezaket ve empati gösterdiğimizde hayata bakış açımızda bir değişiklik yaşarız.

Nezaket eylemlerinin ruh halimiz ve genel refahımız üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Başkalarına karşı nazik olduğumuzda bu beynimizdeki çeşitli nörolojik sistemleri uyarır. Bu uyarım, beynin ödül sisteminin bazı kısımlarını harekete geçirerek bize karşılığında bir şey alma hissini verir. Bu, karşılıklı yarar sağlayan bir deneyimdir.

Nezaketin beynimizi etkileme yollarından biri oksitosin salgılamasıdır. Bu hormon ruh halimizi yükseltmekten ve hayata daha bağlı hissetmemizi sağlamaktan sorumludur. Nazik davranarak yalnızca başkalarının refahını artırmakla kalmaz, aynı zamanda kendi mutluluğumuzu da artırırız.

Başka bir nörotransmiter olan dopamin, iyilik yaptığımızda salınır. Bu, başkalarının kendilerini iyi hissetmesini sağlayarak bize ödül ve mutluluk duygusu verir. Bu bizi nazik olmaya devam etmeye teşvik eden olumlu bir pekiştirme döngüsüdür.

İyilik eylemleri yoluyla serotonin salgılandığında, başarı hissine katkıda bulunur. Bu da kendimize olan saygımızı ve özgüvenimizi artırır. Nezaket, güzel ve etkili bir şey yaptığımızı anlamamıza yardımcı olur.

İyilik eylemlerinin vücudumuz üzerinde de fizyolojik bir etkisi vardır. Nezaket, bir stres hormonu olan kortizol düzeylerini azaltarak stres belirtilerinin hafifletilmesine yardımcı olur. Sakinlik ve refah duygusunu teşvik eder.

Son olarak, nezaket eylemleri doğal ağrı kesici olan endorfinlerin salgılanmasını sağlar. Nezaket göstererek yalnızca başkalarının daha iyi hissetmesine yardımcı olmakla kalmıyoruz, aynı zamanda kendi fiziksel acımızı da hafifletmiş oluyoruz.

Sonuç olarak, nezaket göstermenin beyin üzerinde çok sayıda olumlu etkisi vardır. Ruh halimizi yükseltmekten stresi hafifletmeye, öz saygıyı artırmaya ve refahı artırmaya kadar, nezaket eylemleri hem verene hem de alana fayda sağlar. Dünyada olumlu bir fark yaratmanın basit ama güçlü bir yolu.

kaynaklar:

– (Kaynak makale)

– Terapist Helen Marie