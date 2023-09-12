Apple Yeni iCloud+ Depolama Katmanlarını Tanıtıyor: 6 TB ve 12 TB

Apple yakın zamanda bulut depolama aboneliği iCloud+ için iki yeni katmanın duyurulmasıyla izleyicilerini şaşırttı. Öncelikle içerikleri için geniş depolama alanına ihtiyaç duyan fotoğrafçıları ve film yapımcılarını hedefleyen bu yeni abonelik planlarının dikkat çekeceği kesin. Açılış, depolama kapasitesinin artırılmasına yönelik güçlü bir talebin göstergesi olarak kalabalıktan büyük alkış aldı.

Mevcut fiyatlandırma yapısına göre iCloud+, abonelerine ayda 50 ABD doları karşılığında 0.99 GB, ayda 200 ABD doları karşılığında 2.99 GB ve ayda 2 ABD doları karşılığında 9.99 TB sunuyor. 6 TB ve 12 TB planların kullanıma sunulmasıyla birlikte kullanıcılar artık çok daha fazla miktarda veri depolayabiliyor. Ortalama bir tüketici bu kadar geniş bir depolama alanına ihtiyaç duymasa da, gelişmiş kamera özelliklerine sahip en yeni iPhone 15 modellerini kullanan profesyonel fotoğrafçılar ve film yapımcıları bu planları son derece değerli bulacaktır.

Her ne kadar Apple yeni depolama katmanları için kesin fiyatlandırmayı açıklamamış olsa da mevcut fiyatlara dayanarak bilinçli bir tahminde bulunabiliriz. 6TB aboneliğin maliyeti muhtemelen ayda 30 dolardan fazla olmayacak, 12TB katmanın ise ayda 60 dolar civarında olması bekleniyor. Buna karşılık, Google'ın 5 TB ve 10 TB veri depolama planları sırasıyla aylık 24.99 ABD Doları ve 49.99 ABD Doları olarak fiyatlandırılıyor ve benzer fiyat noktalarını gösteriyor.

Artan depolama kapasitesine ek olarak iCloud+ aboneleri, E-postamı Gizle ve Özel Aktarma gibi mevcut gizlilik özelliklerinden yararlanmaya devam edecek. Bu özellikler kullanıcı verilerini korumayı ve güvenli bir tarama deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Apple, hem genişletilmiş depolama alanı hem de gelişmiş gizlilik sunan iCloud+ ile kullanıcılarına kapsamlı ve güvenilir bir bulut depolama hizmeti sunmaya devam ediyor.

Kaynak:

– Marques Brownlee'nin tweet'i: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930