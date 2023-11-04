Yeni Sağlam Saat, Apple Watch Ultra'ya rakip oluyor

Her türlü zorlu ortamın üstesinden gelebilecek dayanıklı bir saat mi arıyorsunuz? Akıllı saatleri unutun. Yakın zamanda piyasaya sürülen Casio G-Shock GW-9500 Mudman, Apple Watch Ultra'ya mükemmel bir alternatif olabilir.

Off-road ve açık hava maceraları için tasarlanan Mudman, zorlu koşullara dayanacak şekilde üretildi. Süper sağlam Karbon Çekirdek Koruma yapısı ve çamura dayanıklı düğmeleriyle, ona karşı ne yaparsanız yapmaya hazırdır. İster zorlu bir off-road parkurunda sürüş yapın ister zorlu aktivitelere katılın, bu saat göreve hazırdır.

Mudman'ı diğerlerinden ayıran şey dayanıklılığı ve işlevselliğidir. Bluetooth bağlantısı yoktur ancak çift katmanlı LCD ekran ve manyetik kuzeyi otomatik olarak algılayan dijital pusula gibi özelliklerle bu durumu telafi eder. Ayrıca barometrik değerleri, yüksekliği ve sıcaklığı da ölçer. Ayrıca ışıkla çalışır ve şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Apple Watch Ultra'nın aksine Mudman üç farklı renkte geliyor: Rescue Orange, Military Green ve Taktik Siyah. Tıknaz, sağlam ve kesinlikle göze çarpıyor. Üst düzey bir akıllı saatin tüm akıllı özelliklerine sahip olmayabilir, ancak yarı fiyatınadır ve açık hava maceraları için ihtiyacınız olan sağlamlığı sunar.

Mudman bir Apple Watch Ultra alternatifi mi? Evet ve hayır. Bir akıllı saatin gelişmiş işlevselliği ve bildirimlerinden yoksun olsa da dayanıklılık ve güvenilirlik açısından öne çıkıyor. Aktif yaşam tarzlarına ayak uydurabilecek sağlam ve sade bir saat isteyenler için mükemmel seçim.

Bu nedenle, bir sonraki açık hava maceranızı planlıyorsanız Apple Watch Ultra yerine Mudman'ı takmayı düşünün. Sizi yarı yolda bırakmayacak şık ve güvenilir bir yol arkadaşıdır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Casio G-Shock GW-9500 Mudman akıllı telefonlarla uyumlu mu?

Hayır, Mudman'ın Bluetooth bağlantısı yoktur ve bir akıllı telefonla eşleştirilemez.

2. Çamur Adam sağlık ve fitness aktivitelerini takip edebilir mi?

Hayır, Mudman'in sağlık ve fitness takip özelliği yoktur.

3. Mudman'a nasıl güç veriliyor?

Mudman ışıkla çalışır ve pil değiştirme veya şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırır.

4. Çamur Adam'ın pusulası var mı?

Evet, Mudman manyetik kuzeyi otomatik olarak algılayan dijital bir pusulaya sahiptir.

5. Mudman yüzmeye veya dalışa uygun mu?

Evet, Mudman suya dayanıklıdır ve yüzme, dalış ve diğer su aktiviteleri için uygundur. Ancak özel dalış saatleriyle karşılaştırıldığında daha düşük suya dayanıklılık derecesine sahiptir.