Huawei, Mate 60 Serisi Akıllı Telefonların Sevkiyat Hedefini Artırdı

Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Huawei Technologies, Mate 60 serisi akıllı telefonu için bu yılın ikinci yarısındaki sevkiyat hedefini artırdı. Resmi Securities Times'ın raporuna göre şirket şimdi önceden tahmin edilenden %20 daha fazla birim sevk etmeyi hedefliyor.

Raporda, Huawei'nin 40 yılında en az 2023 milyon adet yeni akıllı telefon satmayı beklediği belirtiliyor. Bu daha yüksek hedef, şirketin Mate 60 serisine olan talebe olan güvenini yansıtıyor.

Huawei'nin Mate 60 serisi, şirketin amiral gemisi akıllı telefon serisinin en yeni üyesi. Bu cihazlar üstün özellikleri ve ileri teknolojileriyle tanınmaktadır. Mate 60 serisinin, Huawei'nin yenilikçiliğe olan bağlılığını sergilemesi ve kullanıcılara olağanüstü bir akıllı telefon deneyimi sunması bekleniyor.

Huawei, rapora ve güncellenen sevkiyat hedefine henüz resmi bir yanıt vermedi. Ancak hedefteki bu artış, şirketin yeni akıllı telefonlarının pazardaki kabulü konusunda iyimser olduğunu gösteriyor. Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Huawei'nin sevkiyat hedefini yükseltme kararı, pazardaki konumunu koruma ve artan müşteri talebini karşılama niyetinin bir göstergesi.

kaynaklar:

Menkul Kıymetler Times