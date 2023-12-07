The Game Awards 2023: Oyun Sektöründe Mükemmelliği Kutluyoruz

Oyun endüstrisindeki olağanüstü başarıların ödüllendirildiği yıllık bir etkinlik olan Oyun Ödülleri 2023, Perşembe günü gerçekleşecek. Merakla beklenen bu gösteri Los Angeles Peacock Tiyatrosu'ndan canlı olarak yayınlanacak ve iki düzineden fazla platformda ücretsiz olarak çevrimiçi olarak izlenebilecek.

The Game Awards'ın 10'uncusu heyecan ve eğlence dolu bir gece yaşatmayı vaat ediyor. Etkinlikte 31 farklı kategoride kazananların açıklanmasının yanı sıra özel prömiyer duyuruları, ilgi çekici fragman yayınları, heyecan verici canlı müzik performansları ve ünlü ünlülerin gösterileri yer alacak.

Bu yılın sunucuları arasında “Wonka” ve “Dune”daki rolleriyle tanınan Timothée Chalamet, Peacock'un “Twisted Metal”inden Anthony Mackie, “God of War” ve gelecek devam filminin arkasındaki aktör Christopher Judge gibi büyük isimler yer alıyor. DJ ve yapımcı Zedd olarak. Ve sevilen Muppet karakteri Gonzo'yu da unutmayalım.

Oyun Ödülleri 2023, çeşitli tür ve platformlara yayılan adaylarla büyük bir tepki aldı. 112 farklı oyunu, kişiyi, takımı ve etkinliği kapsayan bu adaylıklar, 100'ün üzerinde medya yayınından ve fenomen kuruluştan temsilcilerden oluşan küresel bir jüri tarafından seçildi.

Çok beğenilen Yılın Oyunu ödülüne bu yıl altı olağanüstü oyun yarışıyor. Remedy Entertainment tarafından geliştirilen “Alan Wake 2”, Larian Studios tarafından “Baldur's Gate 3”, Insomniac Games tarafından “Marvel's Spider-Man 2”, Capcom tarafından “Resident Evil 4”, Nintendo tarafından “Super Mario Bros. Wonder” ve “ Zelda Efsanesi: Krallığın Gözyaşları” yine Nintendo'dan. Oyun Ödülleri'nin yaratıcısı ve sunucusu Geoff Keighley, güçlü kadrodan duyduğu heyecanı dile getirerek tüm adayların oyun endüstrisi üzerinde önemli etkisi olan köklü franchise'lar olduğunun altını çizdi.

The Game Awards'ı sabırsızlıkla bekleyenler için canlı yayını YouTube, Twitch, Facebook, TikTok ve X gibi popüler platformlardan izleyebilirsiniz. Bu platformlar için oyun ödülleri canlı yayınlarına kolay erişim için bağlantılar sağlanacaktır. olay.

Game Awards 2023, yönetici yapımcılar Geoff Keighley ve Kimmie Kim tarafından sizlere sunuluyor. LeRoy Bennett yaratıcı yönetmen olarak görev yaparken, Richard Preuss yönetmen rolünü üstleniyor.