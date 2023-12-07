Google Etkin Olmayan Hesaplar İçin Yeni Güvenlik Önlemleri Uyguluyor

Google yakın zamanda güvenliği artırmak ve kullanıcı verilerini korumak amacıyla Gmail, Fotoğraflar ve Drive hizmetleri de dahil olmak üzere etkin olmayan Google hesaplarını sileceğini duyurdu. Bu karar, kullanıcılar arasında, yaklaşan son tarihten önce hesaplarına yeniden erişim sağlamak için bir mücadeleye yol açtı.

Birçok kullanıcı, unutulan şifreler veya kurtarma bilgileri nedeniyle hesaplarına giriş yapmakta zorluk yaşadıklarını bildirdi. Google, bu sorunları çözmek amacıyla kullanıcılara sınırlı kurtarma seçenekleri sunmaktadır. Şifrenizi kaybettiyseniz veya unuttuysanız giriş sayfasını ziyaret edebilir ve şifre alanının altındaki “Başka bir yol dene” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Google, ilişkili telefon numaranıza veya ikincil e-posta adresinize bir doğrulama kodu gönderecektir. Bu kodu başarıyla girdikten sonra yeni bir şifre oluşturmanız istenecektir.

Hesaplarıyla ilişkilendirilmiş bir telefonu olmayan kullanıcılar, ikincil e-posta adresleri aracılığıyla bir doğrulama kodu almak için yine de "başka bir yol dene" seçeneğini tıklayabilirler. Ayrıca, hesabınızda hâlâ oturum açmış olabilecek tüm önceki cihazları kontrol etmeniz önerilir.

İkincil e-posta adresiniz yoksa Google son çare olarak sizden kurtarma sorularını yanıtlamanızı isteyebilir. Bu soruları daha önce oturum açmak için kullandığınız bir cihazda veya tanıdık bir konumda yanıtlamanız önerilir. Google'ın kimliğinizi doğrulamak için yeterli bilgiye ihtiyacı olduğundan ayrıntılara dikkat edin ve hiçbir soruyu atlamayın.

Unutulan e-posta adresleri durumunda Google, aynı anket aracılığıyla bu adresleri kurtarma seçeneği sunar. Hesap kurtarma sayfasını ziyaret edip "e-postayı mı unuttunuz?" seçeneğini seçerek seçeneği, kullanıcılar kayıp hesaplarını geri almak için telefon numaralarını veya alternatif e-posta adreslerini sağlayabilirler.

Google'ın güvenliğe öncelik vermesi ve hesap sahibinin kimliğini doğrulaması gerektiğinden, tüm kurtarma seçeneklerinin kayıp hesap hakkında bazı bilgiler gerektirdiğini unutmamak önemlidir. Hesapta düzenli olarak oturum açarak aktiviteyi sürdürmek aynı zamanda içeriğin silinmesinden de kurtulmanızı sağlayabilir.

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