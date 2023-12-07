Lego Fortnite'ta Çıkrık Nasıl Yapılır

Özet:

Çok beğenilen Trailblazer Tai görünümünü ve diğer değerli kozmetik ürünlerini elde etmek için Lego Fortnite'ta Dönen Çark yapmayı öğrenin. Bu kılavuz, Çıkrık'ın yapımı ve gerekli malzemelerin edinilmesi konusunda adım adım talimatlar sağlar.

Lego Fortnite'ta bir Çıkrık inşa etmek için aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:

– 8 adet ahşap kalas

– 5 adet tahta çubuk

– 5 odun

– 5 kurt pençesi

Çıkrık tarifinin kilidini açmak için Üretim Tezgahı ve Kereste Değirmeni gibi diğer önemli öğeleri inşa etmek önemlidir. Çıkrık oluşturma seçeneği görünmüyorsa köyünüze bir NPC davet etmeyi veya önceden Kazma veya Balta gibi öğeler üretmeyi düşünün.

Trailblazer Tai görünüm görevi için Dönen Çark oluştururken Sandbox dünyası yerine Hayatta Kalma dünyasında olduğunuzdan emin olun. Ek olarak, düşmanların kolayca kurt pençeleri elde etmesini sağlamayı unutmayın.

Odun çimenlik alanlarda bulunabilir ve ağaçların baltayla kesilmesiyle elde edilebilir. Ahşabı kalaslara ve ahşap çubuklara dönüştürmek için Kereste Değirmeni'ni kullanın. Kereste Fabrikası'nın inşası için 8 ahşap ve 15 granit gerekiyor. İnşa edildikten sonra Kereste Fabrikasına odun yerleştirin ve 'Tümünü Kaldır' düğmesini basılı tutarak dönüştürülen kaynakları toplayın.

Kurt pençeleri elde etmek, Hayatta Kalma Dünyasında kurtlarla karşılaşmayı gerektirir. Yakındaki kurtları tespit etmek için ses ayarlarında 'Ses Efektlerini Görselleştir' seçeneğini etkinleştirmenizi öneririz. Onları etkili bir şekilde ortadan kaldırmak için bir Kısa Kılıç oluşturun. Kurtları tespit edemiyorsanız, genellikle bir arada bulundukları için diğer hayvanları arayın.

Çoğunlukla suyla kaplı bir dünyada başlarsanız, çayır biyomunda ortaya çıkana kadar çıkıp başka bir dünya yaratmanız tavsiye edilir. Bu, bol miktarda kaynak sağlanmasını sağlar.

Lego Fortnite maceranızın geri kalanının ve mutlu işçiliğin tadını çıkarın!