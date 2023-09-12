Sıcak Havayı İçme Suyuna Dönüştürmek: Su Hasatında Yeni Bir Atılım

Austin'deki Texas Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, su kıtlığına çözüm bulma arayışında önemli ilerleme kaydetti. Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan son araştırmalarında, yalnızca güneş enerjisi kullanarak sıcak havadan temiz içme suyu elde edebilen, moleküler olarak tasarlanmış bir hidrojel geliştirdiler.

Hidrojel, suyun 104 Fahrenheit dereceye kadar yüksek sıcaklıklarda bile atmosferden hızla ve verimli bir şekilde çıkarılmasına olanak tanıyor ve bu da onu aşırı sıcaklığın olduğu ve temiz suya erişimin sınırlı olduğu alanlar için uygun hale getiriyor. Bu teknolojiyle bireyler, ek enerji tüketimine ihtiyaç duymadan, dışarıya bir cihaz yerleştirerek kolayca su alabilecekler.

Hidrojel, nem seviyelerine bağlı olarak, jel malzemesinin kilogramı başına 3.5 ile 7 kilogram arasında su üretebilmektedir. Bu araştırmayı diğerlerinden ayıran şey, hidrojelin mikrojellere uyarlanabilirliğidir; bu, su tutma ve bırakma hızını ve verimliliğini büyük ölçüde artırır. Araştırmacılar, hidrojeli mikro boyutlu parçacıklara dönüştürerek, birden fazla günlük döngü boyunca su üretimini önemli ölçüde artırabilen yüksek verimli bir sorbent geliştirdiler.

Teknolojinin ölçeğini büyütmek bir sonraki önemli adımdır. Araştırmacılar bulgularını dünya çapında kullanılabilecek temiz içme suyu oluşturmaya yönelik düşük maliyetli, taşınabilir bir çözüme dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu gelişme, nüfusun yaklaşık %60'ının bu zorlukla karşı karşıya olduğu Etiyopya gibi temiz suya temel erişime sahip olmayan nüfuslar için hayat değiştirici olabilir.

Teknolojiye yönelik gelecek planları arasında verimliliği daha da artırmak için mikrojel mühendisliğinin optimize edilmesi yer alıyor. Araştırmacılar ayrıca üretim maliyetlerini azaltmak için organik malzemelerin kullanımını da araştırıyorlar. Ancak emici madde üretiminin ölçeklendirilmesinde ve ürünün dayanıklılığının sağlanmasında zorluklar devam etmektedir. Ayrıca cihazın çeşitli uygulama senaryolarına uygun taşınabilir versiyonlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Bu atılım, su kıtlığından etkilenen bölgeler için bir umut ışığı olma potansiyeli taşıyor. Güneş enerjisini kullanarak sıcak havayı içme suyuna dönüştürebilme yeteneği, bizi dünya çapındaki su kıtlığı sorunlarını azaltabilecek sürdürülebilir bir çözüme bir adım daha yaklaştırıyor.

Kaynak:

Ulusal Bilimler Akademisi Tutanakları