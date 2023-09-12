Hisense'nin Yeni 100 İnç 4K TV'siyle Tanışın: Ev Eğlencesinin Geleceğine Bir Bakış

Hisense USA, yakın zamanda ev eğlence sektöründe devrim yaratacak çığır açan 2023 inç 100K TV olan en son yeniliklerini CEDIA Expo 4'te sergiledi. Hisense ABD'nin grup pazarlama direktörü Doug Kern, S&V'den Mark Henninger'a televizyonun olağanüstü özelliklerini gösteren özel bir tur verdi.

Gösterinin yıldızı hiç şüphesiz TV'nin oyuna hazır 144 Hz yerel panelidir. Bu etkileyici özellik, akıcı ve akıcı bir oynanışı garanti ederek oyunculara benzersiz, sürükleyici bir deneyim sunar. TV, görselleri daha da geliştirmek için 1,600'den fazla yerel karartma bölgesine ve 1500 nit'lik zirve parlaklığa sahip mini LED arka aydınlatma teknolojisini içeriyor. Bu, inanılmaz kontrast ve canlı renkler sağlayarak filmlere, TV şovlarına ve oyunlara daha önce hiç olmadığı şekilde hayat verir.

Her ne kadar bu 100 inçlik harikanın “referans” fiyatı 10,000 dolar olarak belirlenmiş olsa da Kern, piyasaya sürüldüğünde gerçek fiyatın beş rakamın altında olacağını ve bu durumun onu tüketiciler için daha erişilebilir hale getireceğini ima etti. Bu konumlandırma, Hisense'nin en son teknolojiyi uygun bir fiyatla sunma konusundaki kararlılığını güçlendiriyor.

Bu etkileyici televizyona yönelik beklentiler elle tutulur cinsten, çünkü evimizin rahatlığında eğlenceden keyif alma şeklimizi yeniden tanımlamayı vaat ediyor. 100 inçlik ekran boyutu gerçekten sürükleyici bir izleme deneyimi yaratarak izleyicileri aksiyonun merkezine taşıyor. İster en son gişe rekorları kıran filmleri izleyin ister favori spor takımınıza tezahürat yapın, bu TV rakipsiz bir görsel şölen sunuyor.

Teknolojideki gelişmelerle birlikte ev eğlencesinin geleceği şüphesiz parlak. Hisense'nin yeni 100 inç 4K TV'si, sektörde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve nelerin başarılabileceğini gösteriyor. Yakında tüketiciler bu dikkat çekici televizyonla sinema deneyimini oturma odalarına taşıma fırsatına sahip olacak.

kaynaklar:

– S&V – [kaynak makalenin bilgilerini URL'ler olmadan buraya ekleyin]

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