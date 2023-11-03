Warner Bros. Discovery Yayın Hizmetine Yeni Değişiklikler Geliyor

Warner Bros. Discovery kısa bir süre önce, HBO Max'ten plana dahil olanlar da dahil olmak üzere reklamsız abonelerini etkileyecek değişiklikleri duyurdu. Yayın hizmeti Max, standart reklamsız planından 4K yayın ve HDR gibi bazı özellikleri kaldıracak. Bunun yerine, standart reklamsız aboneler en sevdikleri programları ve filmleri yalnızca Full HD çözünürlükte izleme erişimine sahip olacak.

Yeni değişiklikler Max'in platformundaki güncellenmiş Standart reklamsız plana yansıtıldı. Kullanıcılar 4K ve HDR yayının keyfini çıkarmaya devam etmek istiyorlarsa aylık 19.99 ABD doları veya yıllık 199.99 ABD doları tutarındaki “Ultimate” katmanına yükseltme yapmak zorunda kalacaklar.

Warner Bros. Discovery daha önce reklamsız abonelerini bu yaklaşan değişiklikler hakkında bilgilendirmişti. Max olarak yeniden markalaşmanın bir parçası olarak, eski HBO Max reklamsız abonelerine başlangıçta 4K yayın gibi belirli ayrıcalıkları en az altı ay boyunca koruma fırsatı sunuldu. Ancak önümüzdeki aydan itibaren standart reklamsız plan için bu avantajlara son verilecek.

Yayın hizmeti, 4K yayına erişimi azaltmanın yanı sıra, aynı anda hizmetten yayın yapabilen cihaz sayısını da üçten ikiye indirecek. Ancak, şu anda reklamsız müşterilerin desteklenen cihazlara çevrimdışı görüntüleme için 30 program veya film indirmesine olanak tanıyan çevrimdışı indirmeler bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Warner Bros. Discovery'nin bu değişiklikleri yapma kararı, maliyet düşürücü bir önlem olarak görülüyor. Max yakın zamanda fiyatını artırmamış olsa da hizmet, yıl boyunca içeriği kademeli olarak kaldırıyor.

Bu değişiklikler, Max'in sunduğu kapsamlı seçenekleri ve iyi seçilmiş seçenekleri takdir eden bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir. Bunun, hizmete sadık sinema ve TV severlerin genel yayın deneyimini nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Değişiklikler tüm Warner Bros. Discovery yayın abonelerini etkileyecek mi?

Hayır, bu değişiklikler yalnızca HBO Max'ten plana dahil olanlar da dahil olmak üzere reklamsız aboneleri etkileyecektir.

Standart reklamsız aboneler hâlâ dizi ve film izleyebilir mi?

Evet, standart reklamsız aboneler favori program ve filmlerine erişmeye devam edecek ancak yayın kalitesi Full HD çözünürlükle sınırlı olacak.

Aboneler hâlâ 4K ve HDR yayının keyfini çıkarabilir mi?

Hayır, 4K ve HDR yayının keyfini çıkarmak isteyen abonelerin ek ücret karşılığında "Ultimate" katmanına yükseltme yapması gerekecek.

Başka hangi değişiklikler uygulanıyor?

4K ve HDR yayın kaybının yanı sıra Warner Bros. Discovery, hizmetten aynı anda yayın yapabilen cihaz sayısını da üçten ikiye düşürecek.

Çevrimdışı indirmeler etkilenecek mi?

Hayır, çevrimdışı indirmeler etkilenmeyecektir. Reklamsız müşteriler, çevrimdışı görüntüleme için desteklenen cihazlara 30 program veya filmi indirmeye devam edebilecek.