Grand Theft Auto VI'nın Söylentilere Sahip Dosya Boyutu ve Oynanış Uzunluğu Endişe Nedeni

Grand Theft Auto VI'nın merakla beklenen sürümü, hayranların Rockstar Games'ten gelecek her türlü haber veya güncellemeyi sabırsızlıkla beklemesine neden oldu. Oyun hala geliştirilme aşamasında olmasına rağmen bilgi eksikliği, hayranlar arasında sürekli bir söylenti ve spekülasyon akışına yol açtı.

Son zamanlarda dikkat çeken bir söylenti, GTA VI'nın 750 GB gibi devasa bir dosya boyutuna ve yaklaşık 400 saat oyun süresine sahip olacağı iddiasıydı. Bu durum, özellikle konsol depolama alanıyla sınırlı olan oyuncular için endişelere yol açtı.

Söylentilere göre dosya boyutu hem PC hem de konsol oyuncuları için önemli bir sorun teşkil ediyor. Örneğin PS5'in 825 GB'lık bir SSD dahili sabit sürücüsü var ancak sistem dosyaları için alan ayrıldıktan sonra oyunculara yalnızca 667 GB'lık bir alan kalıyor. GTA VI'nın söylentilere göre dosya boyutu bu sayıyı 80 GB'ın üzerinde aşıyor. Xbox Series X, 1 TB gibi biraz daha büyük bir depolama kapasitesine sahip olsa da, özellikle 512 GB SSD sabit diske sahip Series S modeli için durum hala sıkı.

Bu potansiyel depolama sorununun üstesinden gelmek için oyuncuların PS5 için ek SSD dahili depolama alanına veya Xbox Series X|S için SSD genişletme kartlarına yatırım yapması gerekecek.

Bu söylentiler oyuncular arasında endişe yaratsa da, doğrulanana kadar bunlara şüpheyle yaklaşmak önemlidir. Grand Theft Auto VI'nın bu kadar büyük miktarda depolama alanına ihtiyaç duyması pek olası görünmüyor. Bununla birlikte, artan dosya boyutları ve sınırlı depolama seçenekleri nedeniyle oyuncuların karşılaşabileceği potansiyel zorlukların altını çiziyor.

Hayranlar Grand Theft Auto VI'nın çıkışını beklerken depolama kapasitesinin birçok oyuncu için dikkate alınacağı açık. Söylentiler doğru olsun veya olmasın, geliştiricilerin oyunun kalitesinden veya uzunluğundan ödün vermeden dosya boyutlarını optimize etmenin yollarını bulacağı umulmaktadır.

kaynaklar:

– GTA 6 Haberleri (Twitter)