Araştırmacılar, ChatGPT'nin Turing Testini Geçmeye Yaklaştığını Ancak Yetersiz Kaldığını Söyledi

Yapay zeka dil modeli ChatGPT, son derece insani görünen konuşmalara katılma yeteneği nedeniyle büyük ilgi topladı. Ancak San Diego'daki California Üniversitesi'nden iki araştırmacı, ChatGPT'nin Turing testini geçmeye yaklaşsa da sonuçta yetersiz kaldığını belirledi.

“GPT-4 Turing Testini Geçiyor mu?” başlıklı bir çalışmada arXiv ön baskı sunucusunda yayınlanan bir çalışmada Cameron Jones ve Benjamin Bergen, ChatGPT'nin katılımcıları bir insanla konuştuklarını düşünmeleri konusunda yanıltabilecek konuşmalar oluşturmadaki performansını incelediler. Katılımcıların bir insanla ya da bir GPT modeliyle etkileşime girdiği ve hangisiyle iletişim kurduklarını belirlemelerinin istendiği "oyunlar" düzenlediler.

Sonuçlar, GPT-4'ün katılımcıları %41 oranında başarıyla kandırdığını, önceki sürüm olan GPT-3.5'in ise yalnızca %5 ila %14'lük bir aldatma oranına ulaştığını gösterdi. İlginç bir şekilde, insan katılımcılar, denemelerin yalnızca %63'ünde diğerlerini insan olduklarına ikna etmeyi başardılar.

Jones ve Bergen, ChatGPT'nin Turing testini geçemediği sonucuna vardı; bu da, insan yanıtlarından ayırt edilemeyecek çıktı üretme konusunda hala sınırlamalara sahip olduğunu gösterdi. Ancak, makine diyaloğunun etkinliğini değerlendirmek ve yapay zeka cihazlarına uyum sağlamak için insan stratejilerini anlamak için bir çerçeve olarak Turing testinin devam eden önemini vurguladılar.

Araştırmacılar ayrıca yapay zeka modellerinin ikna edici bir şekilde insanları taklit etmesinin potansiyel sonuçlarını da vurguladı. Yüzde 41'lik bir başarı oranıyla yapay zeka modelleriyle yapılan aldatma, özellikle kullanıcıların bir makineyle etkileşimde olduklarının daha az farkında olduğu bağlamlarda önemli sosyal ve ekonomik etkilere sahip olabilir.

Ayrıca çalışma, katılımcıların insanlarla mı yoksa makinelerle mi etkileşime girdiklerini belirlerken dikkate aldıkları faktörleri de belirledi. Formalite, gayri resmilik, sözlü ifadeler, dil bilgisi, noktalama işaretleri ve kulağa genel gelen yanıtların tümü, yapay zeka tarafından oluşturulan konuşmaların tanımlanmasında önemli roller oynadı.

ChatGPT gibi yapay zeka modelleri gelişmeye ve daha akıcı olmaya devam ettikçe, araştırmacılar bunların gelişimini takip etme ve aldatmacayı azaltacak stratejiler geliştirme ihtiyacını vurguladı.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Turing testi nedir?

Matematikçi Alan Turing tarafından önerilen Turing testi, bir makinenin insandan ayırt edilemeyecek akıllı davranışlar sergileme yeteneğinin bir ölçüsüdür.

Araştırmacılar ChatGPT'nin performansını nasıl değerlendirdi?

Araştırmacılar, katılımcıların bir insanla veya ChatGPT ile etkileşime girdiği ve hangisiyle konuştuklarını belirlemeleri gereken "oyunlar" düzenlediler.

ChatGPT katılımcıları kandırmada nasıl bir başarı oranına ulaştı?

ChatGPT (GPT-4) katılımcıları %41 oranında başarıyla aldatırken, önceki sürüm olan GPT-3.5 %5 ile %14 arasında bir aldatma oranına ulaştı.

İnsanları taklit eden yapay zeka modellerinin potansiyel sonuçları nelerdir?

Yapay zeka modelleri ikna edici bir şekilde insanları taklit ederse, bunun yaygın sosyal ve ekonomik sonuçları olabilir, bu da potansiyel olarak aldatmaya ve insan-makine etkileşimlerinin bulanıklaşmasına yol açabilir.

Katılımcılar yapay zeka tarafından oluşturulan konuşmaları belirlerken hangi faktörleri göz önünde bulundurdu?

Katılımcılar, insanlarla mı yoksa makinelerle mi iletişim kurduklarını belirlemek için formalite, resmi olmayanlık, sözcük dağarcığı, dil bilgisi, noktalama işaretleri ve kulağa genel gelen yanıtlar gibi faktörlere dikkat ettiler.

(Kaynak: arXiv)