Yeni Google Chrome Yaması Kritik Güvenlik Kusurunu Gideriyor

Google, Chrome web tarayıcısındaki kritik bir güvenlik açığını gidermek için bant dışı bir güvenlik güncellemesi yayınladı. CVE-2023-4863 olarak bilinen kusur, WebP görüntü formatını etkileyen bir yığın arabellek taşmasını içeriyor. Bu güvenlik açığı, rastgele kod yürütülmesine veya çökmelere neden olabilir.

Güvenlik açığının keşfi, Apple Güvenlik Mühendisliği ve Mimarisi (SEAR) ve Toronto Üniversitesi Munk Okulu'ndaki The Citizen Lab'e atfedildi. İstismarın spesifik ayrıntıları açıklanmadı ancak Google, CVE-2023-4863'e yönelik bir istismarın doğada gözlemlendiğini kabul etti.

Bu son yama, Google'ın Chrome'daki sıfır gün güvenlik açıklarını gidermeye yönelik devam eden çabalarının bir parçasıdır. Yılın başından bu yana şirket bu tür dört güvenlik açığını zaten düzeltti.

Google'ın yamasına ek olarak Apple, görüntü işlemeyle ilgili başka bir güvenlik açığı olan CVE-2023-41064'ü giderecek şekilde düzeltmelerini de genişletti. Bu güvenlik açığı, Görüntü G/Ç bileşenindeki bir arabellek taşması sorunudur ve rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Pegasus casus yazılımını iOS 2023 çalıştıran tam yamalı iPhone'lara dağıtmak için BLASTPASS adlı sıfır tıklamalı iMessage istismar zincirinde CVE-41061-16.6 ile birlikte kullanıldı.

Her ikisi de görüntü işlemeyle ilgili olan ve Apple ile The Citizen Lab tarafından bildirilen CVE-2023-41064 ile CVE-2023-4863 arasındaki benzerlikler, iki güvenlik açığı arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

Potansiyel tehditlere karşı korunmak amacıyla kullanıcıların Chrome tarayıcılarını Windows için 116.0.5845.187/.188, macOS ve Linux için 116.0.5845.187 sürümüne güncellemeleri önerilir. Microsoft Edge, Brave, Opera ve Vivaldi gibi Chromium tabanlı tarayıcıların kullanıcıları da yamaları hazır olur olmaz uygulamalıdır.

kaynaklar:

– [Kaynak Adı 1]

– [Kaynak Adı 2]