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Google, Arama Motoru Hakimiyeti Nedeniyle Antitröst Davasıyla Karşı Karşıya

ByGabriel Bota

Eylül 12, 2023
Google, Arama Motoru Hakimiyeti Nedeniyle Antitröst Davasıyla Karşı Karşıya

Federal düzenleyiciler Google'ın internet imparatorluğunu ortadan kaldırmaya çalışırken, ABD'de dönüm noktası niteliğindeki bir antitröst davasında Google'a meydan okunacak. Önümüzdeki 10 hafta boyunca federal avukatlar ve eyalet başsavcıları, Google'ın, arama motorunu çeşitli yer ve cihazlarda varsayılan seçim haline getirerek Sherman Yasasını ihlal ederek piyasayı kendi lehine çevirdiğini kanıtlayacak kanıtlar sunacak. Duruşma, Google'ın yasayı çiğneyip çiğnemediğini ve eğer öyleyse teknoloji devini dizginlemek için hangi adımların atılması gerektiğini belirleyecek.

Dava, yaklaşık üç yıl önce Adalet Bakanlığı tarafından Google'ı rakiplerine karşı haksız avantaj elde etmek için internet arama hakimiyetini kullanmakla suçlayarak açılmıştı. Hükümet, Google'ın iPhone gibi cihazlarda ve Safari ve Firefox gibi web tarayıcılarında varsayılan arama motoru olması için yılda milyarlarca dolar ödediğini iddia ediyor. Ek olarak düzenleyiciler, Google'ın, arama motorunun akıllı telefonlar için Android yazılımıyla birlikte sunulmasını zorunlu kılarak piyasayı yasa dışı bir şekilde manipüle ettiğini ileri sürüyor.

Google, önemli bir rekabetle karşı karşıya olduğunu savunuyor ve Microsoft'un Bing gibi arama motorlarını ve Amazon ve Yelp gibi web sitelerini örnek olarak gösteriyor. Şirket, başarısını arama motorundaki sürekli iyileştirmelere bağlıyor ve insanların Google'ı güvenilirliği ve performansı nedeniyle kullanmayı tercih ettiğini vurguluyor.

Denemenin sonucunun Google için önemli sonuçları olabilir. Olası sonuçlar arasında, Google'ı varsayılan arama motoru yapmak için şirketlere ödeme yapma uygulamasına son verilmesi veya Google'ın yasal savaşlara bulaşması nedeniyle odağını kaybetmesi yer alıyor. 1998'de Microsoft'a karşı açılan benzer bir antitröst davası, şirketin gelişen teknolojilere uyum sağlamakta zorlanmasıyla sonuçlandı ve bu da Google'ın ön plana çıkmasını sağladı.

Mevcut davaya ek olarak Google, reklam teknolojisiyle ilgili bir antitröst davasıyla da karşı karşıya. Hükümet, Google'ın temel dijital reklam teknolojilerini tekeline aldığını iddia ediyor ve Google'ın rekabete aykırı uygulamalarla ilgili endişeleri gidermek için reklam teknolojisi işinin bir kısmını satmak zorunda kalabileceğini öne sürüyor.

Kaynaklar: Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği düzenleyicileri.

By Gabriel Bota

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