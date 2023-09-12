Tech Guide Podcast Bölüm 567 ile En Son Teknoloji Haberlerinden Haberdar Olun

Editör Stephen Fenech'in sunduğu Tech Guide podcast'inin son bölümünde dinleyiciler, en son tüketici teknolojisi haberleri ve incelemeleri konusunda güncellenmeyi ve eğitilmeyi bekleyebilirler. İşte bu haftaki programdan öne çıkanlar:

1. GoPro, Hero12 Black Aksiyon Kamerasını Piyasaya Sürüyor: GoPro, en yeni aksiyon kamerası Hero12 Black'in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Geliştirilmiş özellikleri ve yetenekleriyle bu kameranın macera tutkunlarını ve içerik yaratıcılarını etkileyeceği kesindir.

2. Ecovacs Arka Bahçe Robotlarına Giriyor: Robot elektrikli süpürgeleriyle tanınan Ecovacs, ürün yelpazesini robot çim biçme makinesini de içerecek şekilde genişletti. Bu yeni ekleme, çim bakımını basitleştirmeyi ve verimli ve otonom bir çözüm sağlamayı amaçlıyor.

3. Dyson Daha Büyük Hava Temizleme Cihazını Tanıtıyor: Dyson, daha geniş alanlar için tasarlanan şimdiye kadarki en büyük hava temizleme cihazını piyasaya sürdü. Bu cihaz, Dyson'ın gelişmiş hava filtreleme teknolojisini sergileyerek daha temiz ve sağlıklı iç ortamlar sunar.

Teknik Kılavuz İncelemeleri:

– Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet: Stephen Fenech, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet'in özelliklerini ve performansını vurgulayan kapsamlı bir inceleme sunuyor.

– Sonos, Move 2 Hoparlörünü Tanıttı: Sonos, gelişmiş ses kalitesi ve taşınabilirlik sunan yeni Move 2 hoparlörünü tanıttı. Bu kablosuz hoparlör, hareket halindeyken dinlemek için mükemmeldir.

– Bang & Olufsen Ferrari ile İşbirliği Yapıyor: Bang & Olufsen, lüks tasarımı üstün ses kalitesiyle birleştiren olağanüstü bir ses koleksiyonu oluşturmak için Ferrari ile ortaklık kurdu.

Teknik Kılavuz Yardım Masası:

Teknik Kılavuz Yardım Masası bölümünde, tartışma konusu yenilenen iPhone pazarı etrafında yoğunlaşıyor. Stephen Fenech, yeni bir cihazın maliyetlerini dengelemek için eski iPhone'unuzu takas etmenin avantajlarını ve yenilenmiş bir iPhone satın alarak elde edilebilecek tasarrufları araştırıyor.

Dinleyiciler Tech Guide podcast'ini Apple Podcast'ler de dahil olmak üzere çeşitli platformlarda bulabilirler. Tech Guide'ın editörü Stephen Fenech, Avustralya'nın en iyi teknoloji gazetecilerinden biri olarak kabul ediliyor ve görüşlerini düzenli olarak radyo ve TV'de paylaşıyor.

kaynaklar:

Teknik Kılavuz Podcast Bölüm 567 – Stephen Fenech