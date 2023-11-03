Garmin, Forerunner Akıllı Saatleri İçin Heyecan Verici Güncellemeler Sunuyor

Garmin, Public Beta Sürüm 17.18'in piyasaya sürülmesiyle Forerunner akıllı saatleri için büyük bir güncellemeyle geri döndü. Güncelleme, Forerunner 255, 955, 265 ve 965 dahil olmak üzere seçilen modellere bir dizi yeni özellik ve geliştirme getiriyor.

Bu güncellemenin öne çıkan özelliklerinden biri de şekerleme takibinin sunulmasıdır. Artık Forerunner akıllı saatiniz gündüz uyku alışkanlıklarınızı takip ederek değerli bilgiler sağlayabilir ve hatta hızlı bir erteleme için en uygun zamanı ve süreyi önerebilir. Şekerlemelerin hem sağlığınız hem de ruh haliniz üzerinde olumlu etkileri olduğu biliniyor, bu da bu özelliği memnuniyetle karşılayan bir katkı haline getiriyor.

Bir başka heyecan verici eklenti ise Forerunner 265 ve 965'e özel olarak sunulan Red Shift modudur. Bu mod, saatin yüzünü kırmızımsı tonlarla doldurarak, geceleri cihazların yaydığı potansiyel olarak rahatsız edici mavi ışığın yerini alır. Kırmızı ışık ise gözleri çok daha az yorarak kullanıcılara daha konforlu bir deneyim sunuyor.

Body Battery özelliğinde de önemli iyileştirmeler yapıldı. Bu araç artık vücudunuzun enerji seviyelerinin renk kodlu bir temsilini sağlayarak günlük olayların ve aktivitelerin genel enerjinizi nasıl etkilediğini gösteriyor. Dinlenme anlarının veya stresli durumların vücudunuzu nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olarak enerjinizi yönetme konusunda daha bilinçli kararlar vermenizi sağlar.

Bu büyük güncellemelere ek olarak Garmin, daha iyi kullanılabilirlik için çeşitli işlevlerde birkaç küçük ayarlama yaptı. Akıllı bildirimler artık gömülü görüntüleri gösteriyor ve yeni bir egzersiz modu olarak satır içi paten eklendi. Kullanıcılar ayrıca ekranlarındaki yazı tipi boyutunu artırarak okunabilirliği artırma seçeneğine de sahiptir.

Genel Beta Sürüm 17.18'e erişmek için Garmin Beta Yazılım programına katılmanız ve kapsamlı kılavuzumuzda özetlenen basit bir süreci izlemeniz gerekir. Kaydolduktan sonra Forerunner'ın Ayarlar menüsündeki Sistem bölümüne gidebilir ve güncellemeleri kontrol etmek için Yazılım Güncelleme'ye dokunabilirsiniz.

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FAQ

S: Forerunner akıllı saatim için Garmin Public Beta Sürüm 17.18'i nasıl edinebilirim?

C: Garmin Beta Yazılım programına katılın ve güncellemeye erişmek için kılavuzumuzda belirtilen adımları izleyin.

S: Şekerleme izleme özelliği nedir?

C: Şekerleme izleme özelliği, Forerunner akıllı saatinizin gündüz uyku alışkanlıklarınızı izlemesine, en iyi uyku zamanı ve süresine ilişkin bilgiler ve öneriler sunmasına olanak tanır.

S: Hangi modeller Kırmızı Geçiş moduna uygundur?

C: Forerunner 265 ve 965, görüş ve uykunuzun bozulmasını en aza indirmek için saat kadranında mavi ışığı daha yumuşak kırmızı tonlarla değiştiren Kırmızı Geçiş modunu destekler.

S: Body Battery özelliği nasıl çalışır?

C: Body Battery özelliği, günlük olayların ve aktivitelerin vücudunuzun genel enerjisini nasıl etkilediğini gösteren, renk kodlu enerji seviyelerini görüntüler. Bu, dinlenmenin ve stresin enerji seviyeniz üzerindeki etkisini anlamanıza yardımcı olur.

S: Güncellemede yer alan küçük değişiklikler nelerdir?

C: Güncelleme, akıllı bildirimlerde gömülü görüntü gösterimi, egzersiz modu olarak inline patenin eklenmesi ve ekranda daha büyük yazı tipi boyutları seçeneği gibi geliştirmeler içeriyor.