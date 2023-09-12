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KJM K3 Projektör: Parlak ve Çok Yönlü Bir Eğlence Çözümü

ByVicky Stavropoulou

Eylül 12, 2023
KJM K3 Projektör: Parlak ve Çok Yönlü Bir Eğlence Çözümü

Çin'deki KJM'nin K3 Full HD projektörü, kullanıcılara gündüz vakti film izleme fırsatı sunarak kalıpları kırıyor. Karanlık bir oda gerektiren tipik LED projektörlerin aksine K3, etkileyici 1,500 ANSI lümene sahiptir ve ortam ışığı mevcut olsa bile filmlerin keyfini çıkarmak için yeterli parlaklık sağlar.

Yüksek kaliteli JBL ses sistemiyle donatılan KJM K3, zengin, hassas şekilde ayarlanmış bir ses senfonisi sunuyor. Ayrıca projektör Netflix sertifikasına sahip olup geniş bir film ve TV şovu kitaplığına sorunsuz erişim sağlar.

MediaTek işlem teknolojisiyle desteklenen ve Linux işletim sistemi üzerinde çalışan K3, kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Eğlence uygulamaları için Play Store'a erişim sağlamasa da Netflix ve Prime Video gibi popüler yayın platformlarıyla uyumludur.

Kullanıcılar ek akış seçenekleri isterlerse, Roku veya Amazon gibi markaların akış çubuğunu mevcut HDMI bağlantı noktalarından birine kolayca bağlayabilirler. Alternatif olarak içerik, mobil cihazlar, PC'ler ve Mac'ler de dahil olmak üzere çeşitli cihazlardan kablosuz olarak yayınlanabilir.

Otomatik odaklama ve trapezoid düzeltme özelliğine sahip KJM K3, kolay kurulum sağlar. Ayrıca IPX5 mührü toza karşı koruma sağlayarak endişesiz film geceleri için idealdir.

Indiegogo destekçileri KJM K3'ü 279 $'a kadar düşük bir fiyatla temin edebilirler ve teslimatın Kasım ayında başlaması bekleniyor. K3'ün özelliklerine daha yakından bakmak için aşağıdaki videoya göz atın.

Kaynak: KJM

By Vicky Stavropoulou

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