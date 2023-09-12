Fujifilm Yeni GFX100 II Aynasız Fotoğraf Makinesini Daha Düşük Fiyata Duyurdu

Fujifilm, X Summit canlı yayını sırasında en yeni orta format aynasız amiral gemisi kamerası GFX100 II'yi tanıttı. GFX100 II, yeni bir sensör, konuyu algılayan otomatik odaklama ve tam genişlikte 4K video gibi birçok yeni özellikle birlikte geliyor. En etkileyici olanı, bu özelliklerin eklenmesine rağmen kameranın fiyatının 7,499 $ olması; bu da önceki model olan GFX2,500'den yaklaşık 100 $ daha düşük.

GFX100 II, GFX100'e kıyasla daha kompakt bir gövdeye sahiptir ve dikey kavrama artık isteğe bağlı bir eklentidir. Ancak kamera, geliştirilmiş teknik özellikleriyle daha küçük boyutunu telafi ediyor. Aynı 102 megapiksel çözünürlüğü korur ve 43.8 mm tam çerçeve sensörden 32.9 kat daha fazla yüzey alanı sunan 1.7 x 35 mm sensöre sahiptir. Ek olarak yeni kamera, 80 ile 12,800 arasında genişletilmiş bir ISO aralığına sahip ve saniyede 4 kare hızında tam genişlikte 60K video çekiyor.

Hız açısından GFX100 II, Fujifilm'in X-H2S ve X-H2 kameralarının beşinci nesil X-İşlemcisini kullanıyor. Bu, nesne algılamalı otomatik odaklama ve çift SDXC veya CFexpress Type-B hafıza kartlarına 4:2:2 10 bit Apple ProRes kaydetme olanağı sağlar. Kamera aynı zamanda video modunda konu takibi ve 8K/30p kayıt elde etme yeteneği gibi yeni video özelliklerini de sunuyor.

Fotoğrafçılar, GFX100 II'nin yeni 9.44 milyon noktalı elektronik vizörünü, 8 fps'ye kadar yüksek çekim hızını ve Reala Ace adı verilen yeni bir film simülasyonunun dahil edilmesini takdir edeceklerdir. Ayarlanabilir arka LCD ekran, Fujifilm X-T5'e benzer şekilde hızla yukarı, aşağı veya yana eğilebilir. Ancak kendi kendine kayıt için ileriyi işaret etme özelliği yoktur.

Genel olarak GFX100 II, daha düşük fiyatı ve daha taşınabilir tasarımıyla orta format fotoğrafçılığı daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Hala pahalı bir sistem olmasına rağmen, geçmişin üst düzey orta format kameralarıyla karşılaştırıldığında maliyetin çok küçük bir kısmını sunuyor. GFX100 II, orta format fotoğrafçılığa adım atmak isteyen fotoğrafçılar için çok yönlü bir çözüm sunuyor.

kaynaklar:

– Fujifilm X Zirvesi Canlı Yayını

– Antonio G. Di Benedetto'nun Verge makalesi