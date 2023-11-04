Fortnite OG'de Geçmişten Gelen Patlamaya Hazır Olun

Fortnite hayranları, yerlerinize oturun çünkü heyecan verici bir güncelleme geldi! Baldur's Gate 3 Güncelleme 1.004 resmi olarak yayınlandı ve beraberinde bir dizi oyun güncellemesi, hata düzeltmesi ve iyileştirme getirdi. İster yeni bir oyuncu ister deneyimli bir oyuncu olun, bu güncelleme gerçekten yenilenmiş bir oyun deneyimi sağlayacaktır.

Bu güncellemenin en heyecan verici yönlerinden biri önceki sezonlardan içeriklerin eklenmesidir. Her sezon tek tek yeniden ele alınarak oyunculara heyecan ve nostalji yaşatılacak. Fortnite OG, 2. Sezondaki Tilted Towers'tan 9. ve X. Sezonun destansı savaşlarına kadar her şeye sahip. Saldırı Tüfeği, Pompalı Tüfek ve Av Tüfeği gibi silahlar mahzenden çıkarıldı ve Grappler ve Boogie Bomb gibi popüler öğeler yeniden faaliyete geçti.

Ama burada bitmiyor. Güncelleme aynı zamanda OG Pass ve OG Shop'u da tanıtıyor. OG Pass, yalnızca dört hafta içinde açılabilen 50'den fazla yeni oyun içi öğe sunuyor. Oynanışlarına biraz stil katmak isteyenler için OG Shop'ta sınırlı bir süre boyunca mevcut olacak klasik, karma ve yeni öğeler yer alıyor.

Sıralamalı oyun hayranları için Bölüm 4 Sezon OG, yepyeni bir sıralama sistemi sunuyor. Sezon başında rütbenizin sıfırlanmasıyla herkesin rütbeleri yükseltme ve becerilerini kanıtlama şansı olur. İlerlemeyi daha ödüllendirici hale getirmek için, belirli Sıralamalı Acil Görevleri tamamlamak, Bölüm 1'den ilham alan Ranker's Tag Back Bling dahil olmak üzere özel oyun içi ödüllerin kilidini açacaktır.

O halde vitesinizi yükseltin, hazırlanın ve aksiyona dalın çünkü Fortnite OG geri döndü ve her zamankinden daha iyi. Arkadaşlarınızla oynayın, sıralamalarda yükselin ve yol boyunca harika ödüllerin kilidini açın. Bu heyecan verici güncellemede geçmişi yeniden yaşamanın ve yeni anılar yaratmanın zamanı geldi.

FAQ

OG Geçiş nedir?

OG Pass, Fortnite OG'de zaman yolculuğu yapan, turbo hızlı bir Sezon Biletidir. Dört haftada kilidi açılabilen 50'den fazla yeni oyun içi öğe sunuyor. 950 V-Bucks karşılığında satın alınabilir ve Fortnite Crew aboneliğine dahildir.

OG Mağazası nedir?

OG Shop'ta klasik, karma ve yeni ürünlerden özenle seçilmiş seçenekler sergileniyor. Bu ürünler sınırlı bir süre için mevcut olacak ve her gün mağazada yeni bir seçim ortaya çıkacak.

Bölüm 4 Sezon OG Sıralaması Nedir?

Bölüm 4 Sezon OG Dereceli, Fortnite OG'de tanıtılan yeni bir sıralama sistemidir. Her oyuncunun sıralaması sıfırlandı, böylece herkes için yeni bir başlangıç ​​sağlandı. Oyuncular yalnızca bir dereceli maç oynayarak derecelerini ortaya çıkarabilir ve sonraki maçlardaki performansları sıra ilerleme çubuklarını güncelleyecektir.

Daha hızlı rütbe ilerlemesi nasıl çalışır?

Fortnite OG'de üst ve orta kademelerde sıralama ilerlemesi daha hızlı olacak. Oyuncular erken elemelerde daha az ceza alacak ve sıralama ilerleme çubuklarında biraz daha hızlı artışlar yaşayacaklar. Bu ayarlama, daha kısa sezon süresine uyum sağlamak için yapılmıştır.

Sıralamalı Acil Görevler nelerdir?

Sıralamalı Acil Görevler, oyunculara dereceli bir maça girdiklerinde verilen özel görevlerdir. Oyuncular bu görevlerin belirli miktarlarını tamamlayarak özel oyun içi ödüllerin kilidini açabilirler. Fortnite OG sırasında yalnızca bir Sıralamalı Acil Görevi tamamlamak, Bölüm 1'den ilham alan Ranker's Tag Back Bling'in kilidini açacak.