Fortnite 26.10 Güncellemesi: Kesinti Programı ve Yeni İçerik Hakkında Spekülasyonlar

Fortnite geliştiricisi Epic Games, oyunun 26.10 güncellemesi için geçici olarak kullanılamayacağını duyurdu. Bu güncelleme PS5, PS4, Xbox konsolları, Nintendo Switch, Android ve PC dahil olmak üzere çeşitli platformlara uygulanacaktır. Oyuncular güncellemenin 12 Eylül sabahı indirilmeye hazır olmasını bekleyebilirler.

Güncellemeyle birlikte kullanıcılar sunucunun bir süre kapalı kalacağını öngörmeli. Bu, Fortnite'ın birkaç saat boyunca geçici olarak oynanamayacağı anlamına geliyor. Oyuna ne zaman tekrar giriş yapabileceğinize dair detaylı bilgi için 26.10 sunucu kapalı kalma takvimini burada bulabilirsiniz:

– Kesinti süresi sabah 4'te (ET) başlayacak, dolayısıyla eşleştirme önceden kısa süreliğine devre dışı bırakılacak.

– Birleşik Krallık'taki hayranlar için tam çevrimdışı dönem 9:8.30 BST'de başlayacak, eşleştirme ise XNUMX:XNUMX BST'de devre dışı bırakılacak.

Epic Games kesinti süresinin ne zaman sona ereceğini açıkça belirtmese de bakım genellikle yaklaşık birkaç saat sürer. Bu nedenle Fortnite'ın en geç 11:XNUMX BST'de tekrar çevrimiçi olması gerekiyor.

Bu güncellemenin duyurulması, meraklılar arasında 26.10 güncellemesine hangi yeni içeriklerin dahil edileceğine dair spekülasyonları ateşledi. Bazı hayranlar, Mortal Kombat 1'in yakında erken erişime sunulmasıyla birlikte serideki Sub Zero'nun Fortnite'ta oynanabilir bir karakter haline gelebileceğini öne sürüyor.

Ayrıca Epic Games'in yeni bir eşya veya silahın yanı sıra yeni bir Augment'i de tanıtması bekleniyor. Öğe mağazası ayrıca oyuncuların oyun deneyimlerini edinmeleri ve geliştirmeleri için yeni görünümler alacak.

Bu yeni eklemelerin yanı sıra Epic Games, yeni sezonun başından itibaren yaygın hataları ve oynanış aksaklıklarını gidererek oyunu en iyi keyif için daha da geliştirecek.

Kaynak: Epic Games Twitter Duyurusu