Fortnite 26.10 Güncellemesi My Hero Academia Crossover'ı Tanıtıyor

En son Fortnite güncellemesi olan 26.10 sürümü, bazı heyecan verici yeni özellikler ve içeriklerle geldi. Bu güncellemenin öne çıkan ana özelliklerinden biri, popüler anime dizilerinden karakterleri ve yetenekleri battle royale oyununa getiren My Hero Academia geçişidir.

Oyuncular artık savunma veya saldırı amacıyla buzul bariyerleri oluşturmalarına olanak tanıyan Todoroki'nin Buz Duvarı öğesini kullanabilirler. Buz Duvarı önemli miktarda sağlığa sahiptir ve kırılana kadar hasara dayanabilir. Yerde, sandıklarda veya All Might Supply Drop'larda bulunabilir. Bu eşya, rakipleri tuzağa düşürüp buz üzerinde kaymalarına neden olabileceği için oyuna benzersiz bir dokunuş katıyor.

Oyuncular, Buz Duvarına ek olarak, düşmanları tek bir vuruşla anında yere serebilen Deku'nun Smash yeteneğini de kullanabilirler. Ancak bu güç yalnızca All Might Supply Drop'tan elde edilebilir, dolayısıyla oyuncuların bu droplara dikkat etmesi gerekir.

Deku'nun Görevlerini ve Todoroki'nin Görevlerini tamamlamak, oyuncuları deneyim puanlarıyla ödüllendirecek ve toplam altı My Hero Academia Görevini tamamlamak, oyuncunun seviyesini anında yükseltecek.

Ayrıca Item Shop'a üç yeni My Hero Academia görünümü eklendi. Oyuncular artık UA'nin eğitim gören en iyi üç kahramanı Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima ve Mina Ashido olarak savaşabilirler.

Güncelleme, çapraz içeriğe ek olarak oyuncuları iyileştirebilen ve kalkanlarını güçlendirebilen Pizza Partisi öğesini de tanıtıyor. Pervasız SMG Yeniden Yükleme takviyesi, SMG'lerin daha hızlı yeniden yüklenmesine olanak tanır ve Sezon Seviyesi 100 ve 125'te belirli kıyafetler için yeni Süper Seviye Stillerinin kilidi açılabilir.

Genel olarak Fortnite 26.10 güncellemesi, oyuncuların keyfini çıkarabileceği bir dizi heyecan verici yeni özellik ve içerik getiriyor. İster güçlü yetenekleri açığa çıkarın, ister buzlu bariyerler oluşturun, ister kıyafetlerin seviyesini yükseltin, bu son güncellemede herkes için bir şeyler var.

Kaynaklar: Fortnite Yama Notları