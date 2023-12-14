Fort Lauderdale'deki Galleria Alışveriş Merkezi Yeniden Geliştirme İçin Alıcı Arıyor

Fort Lauderdale'deki ikonik Galleria Alışveriş Merkezi, imajını yeniden canlandırmayı ve yeni nesil ziyaretçi çekmeyi hedeflediği için satışa sunuldu. Tanınmış ticari emlak hizmetleri firması CBRE, "inanılmaz büyük ölçekli, lüks karma kullanımlı yeniden geliştirme potansiyeli" sunan mülk için bir alıcı bulmakla görevlendirildi.

Bir zamanlar şehrin yemek ve alışveriş için önde gelen destinasyonu olan Galleria Alışveriş Merkezi, son yıllarda tüketicilerin değişen tercihlerine ve gelişen perakende ortamına uyum sağlamakta zorlandı. Alışveriş merkezi şu anda %67 doluluk oranına sahip olsa da önde gelen perakendecilerin ilgisini çekmede zorluklarla karşılaştı ve Saks ve Lord & Taylor gibi önemli isimler sahneden çekildi.

Alışveriş merkezi, alıcı arayışında Fort Lauderdale'deki diğer gelişmelerle rekabetle karşı karşıyadır. Sunrise ve Oakland Park bulvarları arasındaki Federal Otoyol bölgesi hareketli bir perakende merkezi haline gelirken, Las Olas Bulvarı da aranan ulusal satış noktalarıyla dolu popüler bir destinasyon haline geldi. Ayrıca Flagler Köyü mahallesinde apartman inşaatlarında ve cadde seviyesindeki perakende satış alanlarında da bir patlama yaşanıyor.

Galleria Alışveriş Merkezi'nin potansiyeli, korunaklı su manzarası ve plajlara ve şehir merkezine yakınlığı ile birinci sınıf konumunda yatmaktadır. Keystone-Florida Properties'e ait olan mülkün 100 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması bekleniyor. CBRE, doğru bir yeniden geliştirmeyle Galleria Alışveriş Merkezi'nin ülkenin yaşamak, çalışmak ve eğlenmek için en çok arzu edilen topluluklarından biri olma statüsünü yeniden kazanabileceğine inanıyor.

Ancak yeniden gelişme yolculuğu kolay olmadı. Yüksek katlı bir apartman kulesi ve karma kullanımlı bir yerleşim düzeni de dahil olmak üzere alışveriş merkezini elden geçirmeye yönelik önceki planlar, komşuların itirazlarıyla karşılandı ve sonuçta terk edildi. Mevcut zorluk, mahalle tarafından kabul edilecek ve çeşitli ihtiyaçları karşılayacak bir imar teklifi bulmakta yatmaktadır. Seçenekler arasında konut ve perakende bileşenlerini birleştiren karma kullanımlı bir topluluk veya tamamen konut projesi yer alıyor.

Galleria Alışveriş Merkezi alıcı arayışına başlarken mevcut geliştirme onayı veya bekleyen başvuru bulunmuyor. Bu ikonik Fort Lauderdale simgesinin geleceği belirsizliğini koruyor, ancak başarılı bir yeniden yapılanma potansiyeli, şehrin 21. yüzyıldaki perakende ve yaşam tarzı manzarasını şekillendirebilir.