Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy İstifayı Açıkladı, GOP'u Sarstı

Şaşırtıcı bir hareketle Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy bu ayın sonunda görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu yılın başlarında iktidardan uzaklaştırılan McCarthy, ayrılış nedeni olarak Amerika'ya yeni yollarla hizmet etme arzusunu gösterdi.

McCarthy'nin istifası, halefi Meclis Başkanı Mike Johnson ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri için bir darbe oldu. Zaten dar olan GOP çoğunluğunun daha da azalmasıyla birlikte, 2024'te yasa çıkarmak parti için daha da zorlu olacak.

McCarthy bir sonraki hamlesine ilişkin ayrıntılı bilgi vermezken, yeni nesil liderleri destekleme ve seçilmiş makam için ülkenin en iyi ve en parlak kişilerini işe almaya devam etme konusundaki kararlılığını ifade etti. McCarthy ayrıca Cumhuriyetçi Parti'nin genişlemesini ve deneyimini büyümesine aktarma niyetini vurguladı.

McCarthy'nin ayrılışındaki zamanlama önemli, zira bu onun ihraç edilen Temsilci George Santos'un yerine geçmek üzere özel seçimlerden önce ayrılacağı anlamına geliyor. Bu durum Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu daha da azaltıyor ve Meclis'te tedbirlerin geçmesi için daha fazla Demokrat desteği gerektiriyor.

Kariyeri boyunca McCarthy, GOP içinde baş yardımcı yardımcısı, çoğunluk kırbacı, çoğunluk lideri ve azınlık lideri dahil olmak üzere çeşitli liderlik pozisyonlarında bulundu. Başarılarına rağmen konuşmacılığı yalnızca 269 gün sürdü ve bu da tarihteki en kısa üçüncü konuşmacı oldu.

McCarthy'nin istifası, Yeni Yıla girerken Cumhuriyetçiler için yeni zorluklar yaratacak. Parti hâlihazırda ödenek yasa tasarılarını geçirirken zorluklarla karşı karşıyaydı ve önümüzdeki yıl daha zayıf bir çoğunluk, seçim yılında mesaj yasa tasarılarını veya görevden alma kararını geçirmeyi daha da zorlaştıracak.

McCarthy görev süresini sona erdirmeye hazırlanırken, Konuşmacı Mike Johnson yaptığı açıklamada McCarthy'nin Amerikan halkına ve seçmenlerine neredeyse yirmi yıldır yaptığı hizmetleri kabul ederek ona iyi dileklerde bulundu.

McCarthy'nin ayrılmasıyla boşalan koltuk için Kaliforniya'da önümüzdeki birkaç ay içinde yapılması beklenen özel bir seçim yapılması gerekecek. McCarthy'nin tamamen Cumhuriyetçi bölgesinin özel seçimlerde GOP'un kontrolü altında kalması bekleniyor.

McCarthy'nin istifası Kongre'deki görev süresinin sonuna işaret ederken, aynı zamanda ülkeye hizmet etmek için diğer fırsatları araştırırken onun için yeni bir sayfa anlamına da geliyor.