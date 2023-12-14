Eski İnşaat Müfettişi Büyük Uyuşturucu Baskınıyla Bağlantılı Olarak Tutuklandı

Hartford, Connecticut'tan eski bir inşaat müfettişi, New York'ta bir pizzacıda multimilyon dolarlık bir uyuşturucu baskınına karıştığı iddiasıyla tutuklandı. 45 yaşındaki Alexander Samboy, diğer iki kişiyle birlikte Bronx'taki bir pizza dükkanından yaklaşık 4 milyon dolar değerinde kokain, fentanil, eroin ve diğer uyuşturucuları satmakla suçlanıyor.

Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nin New York bölümünden özel ajan Frank Tarentino, ele geçirmeyi son zamanlarda bölgede gördüğü en büyük ele geçirmelerden biri olarak nitelendirdi. DEA ve New York Polis Departmanı tarafından yürütülen gözetimde, Samboy'un 19 Ekim'de Bronx Pizza mağazasından sırt çantasıyla çıkarken yakalandığı ortaya çıktı. Sırt çantası daha sonra trafik durağında ele geçirildi ve içinde 5 kg kokain olduğu tespit edildi.

Hartford Şehri, Samboy'un şehir inşaat müfettişi olarak çalıştığını doğruladı ancak Samboy, suçlandıktan sonra görevinden istifa etti. Bu açıklama, vergi mükelleflerinin parasının olası kötüye kullanımına ilişkin endişeleri artırdı ve perde arkasında gerçekleşen diğer yasa dışı faaliyetlerle ilgili soruları gündeme getirdi.

Gazeteciler Samboy'a Berlin'deki kayıtlı adresinden ulaşmaya çalıştı ancak kapıyı açan bir kadın onun orada yaşamadığını söyledi. Hem NYPD hem de DEA yetkilileri, uyuşturucu operasyonuna ilişkin soruşturmalarının sürdüğünü ve başka kişilerin olaya karışıp karışmadığının belirlendiğini belirtti.

Tutuklama ve uyuşturucu baskını ile ilgili temel gerçekler aynı kalsa da makale, bilgiyi benzersiz ve farklı bir şekilde aktaracak şekilde yeniden yazıldı.