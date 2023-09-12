Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Haberler

I2C-USB-Hub: USB Cihazlarını Uzaktan Kontrol Etme

ByRobert Andrew

Eylül 12, 2023
I2C-USB-Hub: USB Cihazlarını Uzaktan Kontrol Etme

Özet: I2C-USB-Hub, [Jim Heaney] tarafından oluşturulan ve USB aygıtlarının uzaktan kontrol edilmesini sağlayan bir cihazdır. Hub, her bağlantı noktası için bir MT9700 P-MOSFET yük anahtarı kullanarak kullanıcıların ayrı cihazlara giden gücü uzaktan kesmesine olanak tanır. Cihaz, kablo üzerinden uygun bit dizisini göndererek her bir bağlantı noktasının kolay kontrolünü sağlayan 8 bitlik bir PCA9557PW I2C I/O çipi kullanır. [Jim] süreci daha da basitleştirmek için bir Arduino kütüphanesi oluşturmayı planlıyor. Ayrıca I2C-USB-Hub, LED gösterge ışıklarını kontrol etmek ve MT9700'deki akım sınırını ayarlamak için çip üzerinde kalan pinleri kullanır.

Teknolojideki ilerlemeler kullanıcılara çeşitli cihazları uzaktan kontrol etme esnekliği sağlamıştır. Bir örnek, [Jim Heaney] tarafından yaratılan I2C-USB-Hub'dur. Manuel anahtarlara sahip geleneksel USB hub'larından farklı olarak I2C-USB-Hub, standart USB 2.0 hub devrenize uzaktan kumandanın rahatlığını ekler. Her bağlantı noktası için bir MT9700 P-MOSFET yük anahtarının eklenmesiyle cihaz, ayrı USB aygıtlarının uzaktan güç kontrolüne olanak tanır.

Bu cihazın işlevselliğinin anahtarı PCA9557PW I2C I/O çipidir. Bu çip, kablo üzerinden yalnızca doğru bit dizisini göndererek her bir bağlantı noktasının kolay kontrolünü sağlar. Kullanıcı deneyimini geliştirmek için [Jim], dijital anahtarları çevirme işlemini basitleştiren bir Arduino kütüphanesi geliştirmeyi planlıyor.

I2C-USB-Hub, USB cihazları için güç kontrolünün ötesine geçer. 8 bitlik çipiyle [Jim], yeni özellikler eklemek için ek pinlerden yararlandı. Bir pin, PCB üzerindeki LED gösterge ışıkları için ana kontrol görevi görmeye ayrılmışken, diğeri MT9700'deki akım sınırının 500 mA ile 1 A arasında ayarlanmasına olanak sağlar.

Sonuç olarak, değiştirilmiş kullanıma hazır USB hub'ları benzer sonuçlar elde edebilirken, I2C-USB-Hub, USB aygıtları için uzaktan kumanda rahatlığını sunar. Bu proje, kullanıcı deneyimini geliştirmek için donanımdan yararlanma potansiyelini sergiliyor ve bu alanda gelecekteki gelişmeler için bir platform sağlıyor.

kaynaklar:
– [Kaynak Makale Başlığı], Bağlantı
– [Jim Heaney'nin Proje Sayfası], Bağlantı

By Robert Andrew

İlgili Mesaj

Haberler

Cyberpunk 2077 2.0 Güncellemesi, Cyberpunk: Edgerunners Anime'den Esinlenen Yeni Beceri Ağacı Avantajlarını Tanıtıyor

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota
Haberler

Tales of Arise: Beyond the Dawn DLC – Destansı Yolculuğun Devamı

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota
Haberler

Arm, Halka Arzla Nasdaq'ta Başarılı Bir Çıkış Yaptı

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota

Kaçırdın

Teknolojilerimiz

Bose Yeni Ultra QuietComfort Kulaklık Serisini Tanıttı

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Haberler

Cyberpunk 2077 2.0 Güncellemesi, Cyberpunk: Edgerunners Anime'den Esinlenen Yeni Beceri Ağacı Avantajlarını Tanıtıyor

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Paper Mario: Nintendo Switch'in Bin Yıllık Kapısı: Görsel Yükseltmelerin Maliyeti Var mı?

Eylül 15, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Teknolojilerimiz

Apple, Çevresel Etkiyi Azaltmak İçin Karbon Nötr Apple Watch Series 9'u Tanıttı

Eylül 15, 2023 Gabriel Bota 0 Yorumlar