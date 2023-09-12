I2C-USB-Hub: USB Cihazlarını Uzaktan Kontrol Etme

Özet: I2C-USB-Hub, [Jim Heaney] tarafından oluşturulan ve USB aygıtlarının uzaktan kontrol edilmesini sağlayan bir cihazdır. Hub, her bağlantı noktası için bir MT9700 P-MOSFET yük anahtarı kullanarak kullanıcıların ayrı cihazlara giden gücü uzaktan kesmesine olanak tanır. Cihaz, kablo üzerinden uygun bit dizisini göndererek her bir bağlantı noktasının kolay kontrolünü sağlayan 8 bitlik bir PCA9557PW I2C I/O çipi kullanır. [Jim] süreci daha da basitleştirmek için bir Arduino kütüphanesi oluşturmayı planlıyor. Ayrıca I2C-USB-Hub, LED gösterge ışıklarını kontrol etmek ve MT9700'deki akım sınırını ayarlamak için çip üzerinde kalan pinleri kullanır.

Teknolojideki ilerlemeler kullanıcılara çeşitli cihazları uzaktan kontrol etme esnekliği sağlamıştır. Bir örnek, [Jim Heaney] tarafından yaratılan I2C-USB-Hub'dur. Manuel anahtarlara sahip geleneksel USB hub'larından farklı olarak I2C-USB-Hub, standart USB 2.0 hub devrenize uzaktan kumandanın rahatlığını ekler. Her bağlantı noktası için bir MT9700 P-MOSFET yük anahtarının eklenmesiyle cihaz, ayrı USB aygıtlarının uzaktan güç kontrolüne olanak tanır.

Bu cihazın işlevselliğinin anahtarı PCA9557PW I2C I/O çipidir. Bu çip, kablo üzerinden yalnızca doğru bit dizisini göndererek her bir bağlantı noktasının kolay kontrolünü sağlar. Kullanıcı deneyimini geliştirmek için [Jim], dijital anahtarları çevirme işlemini basitleştiren bir Arduino kütüphanesi geliştirmeyi planlıyor.

I2C-USB-Hub, USB cihazları için güç kontrolünün ötesine geçer. 8 bitlik çipiyle [Jim], yeni özellikler eklemek için ek pinlerden yararlandı. Bir pin, PCB üzerindeki LED gösterge ışıkları için ana kontrol görevi görmeye ayrılmışken, diğeri MT9700'deki akım sınırının 500 mA ile 1 A arasında ayarlanmasına olanak sağlar.

Sonuç olarak, değiştirilmiş kullanıma hazır USB hub'ları benzer sonuçlar elde edebilirken, I2C-USB-Hub, USB aygıtları için uzaktan kumanda rahatlığını sunar. Bu proje, kullanıcı deneyimini geliştirmek için donanımdan yararlanma potansiyelini sergiliyor ve bu alanda gelecekteki gelişmeler için bir platform sağlıyor.

kaynaklar:

– [Kaynak Makale Başlığı], Bağlantı

– [Jim Heaney'nin Proje Sayfası], Bağlantı