Hallmark Movies & Mysteries, yürek ısıtan bir tatil öyküsünde "Bethlehem, Pa'daki Mucize"yi sunuyor. 21 Aralık'ta gösterime girecek. Film, bir çocuk evlat edinmek ve anneliğin zevkini yaşamak isteyen başarılı avukat Mary Ann'i konu alıyor. Laura Vandervoort'un canlandırdığı Mary Ann, Noel'den hemen önce yeni neşe paketiyle tanışmak için Bethlehem, Pennsylvania'ya bir yolculuğa çıkıyor.

Ancak kar fırtınası, Mary Ann ve yeni doğan kızı Natalie'yi eve dönüş yolculuklarını ertelemeye zorlar. Kalacak yerleri olmadığından, kız kardeşi Frankie'nin yerel bir hanı işlettiği Joe'nun boş odasına sığınırlar. Benjamin Ayres, dağınık bir evi olan bekar Joe'yu canlandırıyor. Mary Ann ve Natalie geçici evlerine yerleşirken Joe'nun tatil öncesi kutlamalarının bir parçası olurlar ve beklentilerin ötesinde bir bağ kurarlar.

Ortak inançları arasında Mary Ann ve Joe, karşılaştıkları kişisel zorluklar hakkında birbirlerine güvenirler. Mary Ann, zor durumdaki bekar annesine çocuk evlat edinme kararını açıklamakta zorlanır. Bu arada Joe, babasının yakın zamanda vefatının duygusal etkisini paylaşıyor ve hayatında bir boşluk bırakıyor. Aralarındaki bağ derinleştikçe şaşırtıcı şekillerde birbirlerine beklenmedik birer nimet haline gelirler.

Film Winnipeg, Manitoba, Kanada'da çekilmiş olmasına rağmen, Bethlehem hala Hallmark muamelesini görüyor. Şehrin festival cazibesi ve tatil aktiviteleri, Main Street'in canlı yayını aracılığıyla Hallmark'ın Noel web sitesinde sergileniyor. Alışverişten at ve fayton gezilerine kadar dünyanın her yerinden izleyiciler Beytüllahim'in büyüleyici Noel kutlamalarına bir göz atabilir.

İnanç temelli hikaye anlatımı ve samimi anlarıyla Hallmark'ın “Bethlehem Mucizesi, Pa.” bu sezon tatil büyüsü serpecek ve izleyicilerin kalplerini ısıtacak.