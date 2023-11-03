Google'ın Antitröst Denemesi: Epic Games ile Savaşı İncelemek

Devam eden bir antitröst davasında, son derece popüler video oyunu “Fortnite”ın arkasındaki geliştirici olan Epic Games Inc., Google Play Store'un iddia edilen kısıtlayıcı uygulamalarına karşı argümanlarını sunacak. Birkaç hafta sürmesi beklenen duruşma 6 Kasım'da başladı.

Epic Games, Google'ı, rakiplerinin uygulamalarını doğrudan dağıtmasını yasaklamak ve bunun yerine uygulamaların Google Play Store'a dahil edilmesini zorunlu kılmakla suçluyor. Epic Games CEO'su Tim Sweeney'e göre bu yaklaşım, fiyatları şişiren tekel vergileri ve ücretleri getirerek tüketici ve geliştirici özgürlüğünü kısıtlıyor. Sweeney, Google ücretlerinin uygulama içi işlem fiyatlarını %30'a kadar artırdığını, bu rakamın, rekabetçi pazarlarda ödeme işlemcilerinin talep ettiği %3'ten çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor. Epic'in davası, mali tazminat talebinden farklı olarak Google'ın uygulamalarında değişiklik yapılmasına odaklanıyor.

Epic Games, davalarını sunmak için Sundar Pichai (Google ve Alphabet İcra Kurulu Başkanı), Ruth Porat (Google ve Alphabet Mali İşler Direktörü) ve hatta Andy Rubin (ortak) gibi önde gelen isimlerin yer aldığı önemli bir tanık listesi hazırladı. Android işletim sisteminin kurucusu). Davada ayrıca Google'ın oyun geliştiricilerine oyunlarını yalnızca Play Store'da tutmaları için teşvik ödediği iddiası da vurgulanıyor. Epic Games, Google'ın çevrimiçi konuşmaları daha sonra yok edilebilecekleri Google Sohbetler'e taşıyarak aldatıcı taktikler kullandığını iddia ediyor.

Google'ın Devlet İşleri ve Kamu Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Wilson White, davayı yanlış yönlendirilmiş ve ikiyüzlü olduğu gerekçesiyle reddederken, Epic Games daha açık ve eşitlikçi bir dijital pazar arayışında kararlılığını sürdürüyor. Duruşma, Google'ın Adalet Bakanlığı ile sürmekte olan ve yetkinin kötüye kullanılmasına ilişkin benzer suçlamaların gündeme getirildiği rekabet mücadelesine denk geliyor.

Genel olarak, bu yüksek riskli deneme, geliştiriciler ve teknoloji devleri arasında devam eden savaşta, uygulamaları ve pazar hakimiyetleri inceleme altına alındığından önemli bir anın sinyalini veriyor. Bu yasal işlemlerin sonuçları, uygulama dağıtımının, rekabetin ve tüketici refahının geleceği üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir.

Sık sorulan Sorular:

1. Epic Games ile Google arasındaki antitröst davası neyle ilgili?

Epic Games, Google'ı Google Play Store aracılığıyla kısıtlayıcı uygulamalara girişmekle ve rakiplerin uygulamalarını doğrudan dağıtma yeteneğini sınırlamakla suçluyor.

2. Epic Games bu denemeyle neyi başarmayı umuyor?

Epic Games, maddi tazminat yerine Google'ın uygulamalarında değişiklik istiyor.

3. Duruşmanın kilit tanıklarından bazıları kimlerdir?

Tanık listesinde Tim Sweeney (Epic Games CEO'su), Sundar Pichai (Google ve Alphabet CEO'su), Ruth Porat (Google ve Alphabet CFO'su) ve Andy Rubin (Android işletim sisteminin kurucu ortağı) yer alıyor.

4. Epic Games, Google'ın teşvikleriyle ilgili ne gibi iddialarda bulunuyor?

Epic Games, Google'ın oyun geliştiricilerine oyunlarını yalnızca Play Store'da tutmaları için teşvik ödediğini ve konuşmaları Google Sohbetler'e taşıyarak kanıtları gizlediğini iddia ediyor.

5. Bu araştırmanın daha geniş bağlamı nedir?

Duruşma, Google'ın, gücün kötüye kullanıldığına ilişkin benzer iddiaların gündeme getirildiği Adalet Bakanlığı ile yaptığı antitröst hesaplaşmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti.