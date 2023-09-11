Duolingo Oyunlaştırılmış Müzik Eğitimi Platformunu Başlatacak

Popüler dil öğrenme platformu Duolingo, sunduğu hizmetleri müzik eğitimini de içerecek şekilde genişletiyor. Reklam destekli mini dersleriyle tanınan şirket, Duolingo Music adında yeni bir paket oluşturuyor. Bu paketin öğrenme kütüphanesinde 200'den fazla "eğlenceli ve tanıdık melodi"nin yanı sıra öğrencilere notaları okumayı, basit şarkıları çalmayı ve müzik teorisine dalmayı öğretmek için tasarlanmış etkileşimli alıştırmalar ve derslerle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Dil platformu gibi Duolingo Music de oyunlaştırılmış bir öğrenme yapısını takip edecek. Öğrenciler, nota eşleştirme ve müzik notasındaki "boşlukları doldurma" alıştırmaları gibi zorluklar konusunda animasyonlu karakterler tarafından yönlendirilecek. Öğrenmelerini daha da motive etmek için oyun puanları kazanacak ve liderlik tablolarında yarışacaklar. Yeni müzik müfredatı 11 Ekim'de Duocon konferansında daha ayrıntılı olarak açıklanacak.

Duolingo'nun Yeni Konular Mühendislik Direktörü Vanessa Jameson, şirketin misyonunun en iyi eğitimi evrensel olarak mümkün kılmak olduğunu belirtti. Duolingo'nun eğlenceli ve motive edici formatında müzik eğitimini ücretsiz sunarak, müziğin temellerini öğrenmeyi herkes için erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyorlar.

Duolingo daha önce çocuklar için temel matematik paketi ve yetişkinler için beyin jimnastiği egzersizleri ekleyerek dil öğrenmenin ötesine geçmişti. Platform, Duolingo Music'in de eklenmesiyle geniş bir öğrenci yelpazesine çeşitli eğitim fırsatları sunma misyonunu sürdürüyor.

kaynaklar:

– Duolingo