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Cyberpunk 2077 2.0 Sürümü: Geliştiriciler PC Kullanıcılarını CPU Soğutma Sistemlerini Kontrol Etmeleri konusunda Uyardı

ByGabriel Bota

Eylül 12, 2023
Cyberpunk 2077 2.0 Sürümü: Geliştiriciler PC Kullanıcılarını CPU Soğutma Sistemlerini Kontrol Etmeleri konusunda Uyardı

Phantom Liberty'nin merakla beklenen sürümü çok yakında ve 2020 oyunu Cyberpunk 2077'nin popülaritesini yeniden canlandırıyor. CD Projekt, oyunun ilk zorlu lansmanından sonra toparlanmak için yorulmadan çalışıyor ve geliştiriciler şimdi PC kullanıcılarını kontrol etmeye çağırıyor. yaklaşan Cyberpunk 2077 2.0 güncellemesine hazırlık amacıyla CPU soğutma sistemleri.

Geliştiricilerden Filip Pierściński, Twitter'da CPU soğutma sistemlerini kontrol etmenin önemini vurguladı. 8 çekirdekli bir CPU üzerindeki iş yükünün %90 civarına ulaşarak donanımın sınırlarını zorlamasının beklendiğini belirtti. Sorunsuz bir deneyim sağlamak amacıyla, kullanıcıların sistemlerinin kararlılığını kontrol etmek amacıyla Cinebench gibi bir kıyaslama aracının çalıştırılmasını önerdi.

Donanımlarının Cyberpunk 2077 2.0 veya Phantom Liberty ile başa çıkma becerisine ilişkin endişelerini dile getiren hayranlar, yorumlarda Filip tarafından güvence altına alındı. Bu arada CD Projekt, oyuncuların Phantom Liberty DLC'sinden neler bekleyebileceklerinin yanı sıra ücretsiz Cyberpunk 2077 2.0 güncellemesinde yer alan ek içeriklerin bir dökümünü yayınladı.

Phantom Liberty'nin çıkış tarihi yaklaştıkça Cyberpunk 2077'nin yavaş yavaş sönmesi bekleniyor. Daha fazla DLC için herhangi bir plan olmasa da, detaylar az olsa da bir devam oyunu üzerinde çalışılıyor.

Cyberpunk 2077 2.0 güncellemesi hayranlar arasında heyecan yaratarak oyunun ikinci çıkışını işaret ediyor. Yeni içeriği ve iyileştirmeleriyle oyuncular güncellemenin gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.

kaynaklar:
– Twitter (Filip Pierściński): @FilipPierciński – Filip Pierściński'nin soğutma sistemlerinin kontrolüyle ilgili tweet'i: [tweet bağlantısı]
– CD Projekt: Phantom Liberty DLC ve Cyberpunk 2077 2.0 güncellemesinin resmi dökümü.

By Gabriel Bota

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